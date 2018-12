Cure minceur des salles d’entraînement à Sept-Îles

Jacques Lapierre, propriétaire du centre Multi-Forme Gym à Sept-Îles aimerait voir un retour en force de sa clientèle après les Fêtes.

Jacques Lapierre est propriétaire du centre Multi-Forme Gym à Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Jusqu'à il y a six mois, il y avait trois gyms à Sept-Îles. Je suis rendu le seul et mon chiffre d'affaires est le même que l'an passé. Jacques Lapierre, propriétaire du centre Multi-Forme Gym

Même si un établissement de CrossFit demeure toujours ouvert dans le chef-lieu de la Côte-Nord, M. Lapierre ne comprend pas pourquoi le public se désintéresse des salles d'entraînement.

C’est difficile à comprendre, mais on dirait qu’à Sept-Îles, le monde ne s'entraîne pas. Jacques Lapierre, propriétaire du centre Multi-Forme Gym

Les séances de musculation régulières permettent d'améliorer la performance et l'endurance Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Pour Michel Vigneault, un client de 73 ans de Multi-Forme Gym, il est important que les gens s’entraînent en musculation pour une meilleure santé.

Tant qu'à prendre tes pilules, t'es mieux de t'entraîner, c'est pas mal plus efficace. Michel Vigneault, client

Espoir en début d’année

Jacques Lapierre s’attend toutefois à un bon début d’année comme cela est habituel dans le domaine du conditionnement physique.

Cette année encore, il s’attend à voir des clients prendre des contrats d’un mois et ne pas s’entraîner plus de deux semaines. C'est loin d'être une bonne idée parce que l'entraînement devrait être fait à l'année .

Une femme mesure son tour de taille. Photo : iStock / ~UserGI15994093

Jacques Lapierre adhère aussi à l'idée que l'important, c'est n'est pas tant ce que l’on mange entre Noël et le Nouvel An, mais bien entre le Nouvel An et Noël.

Selon les informations de Jean-Louis Bordeleau