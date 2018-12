Mieux connaître le parc de la Gaspésie pour s’y attacher davantage

En plus de 80 ans d'existence, le parc national de la Gaspésie est devenu une destination prisée des randonneurs, des amateurs de glisse et des amoureux de la faune. Cette année, la direction veut mettre l'accent sur une meilleure connaissance du territoire, en souhaitant que les utilisateurs s'y attachent davantage.

On propose une expédition avec Marc L’Italien, un guide-naturaliste qui cumule plus de 30 ans d'expérience. Notre thématique, c'est la montagne. Plus on connaît une chose, plus on est en mesure de l'apprécier , estime-t-il.

Depuis les cinq dernières années, le parc a connu une augmentation de 50 % de sa fréquentation. Il faut trouver des moyens pour mieux protéger ce territoire.

Moi, j'essaie d'allumer les passions et à leur tour, ces gens qui s'approprient le parc seront plus enclins à le protéger. Marc L’Italien, guide-naturaliste au parc de la Gaspésie

Le guide voit le parc comme un grand laboratoire, une zone témoin.

Chaque année, on accueille des équipes de recherche ici , dit-il. Elles viennent prendre le pouls du parc, si on veut, pour voir quels sont les impacts des changements climatiques sur des territoires protégés comme le sont les parcs.

Bien que plusieurs sont des habitués du parc, ils font des découvertes en participant à ces randonnées où on leur parle de cervidés, de toundra alpine et de serpentine.

J'ai beaucoup appris sur comment [les autorités] essaient de maintenir en vie les caribous, comment se comportent leurs prédateurs, quels sont leurs moyens, comment ils peuvent les suivre, etc. , mentionne Yann Chavaillaz, amateur de plein air venant de Suisse.

Simon Lacerte, de Trois-Rivières, a trouvé l’exercice intéressant, mais se dit un peu déçu de savoir que tous les caribous sont en train de mourir .

