Une année à oublier pour la ferme des Oeufs Richard

En juin dernier, un premier incendie a détruit deux poulaillers qui regroupaient 60 000 poules.

En novembre, un deuxième feu a mis à terre le centre de tri de l'entreprise familiale.

Deux coups durs pour l'entreprise qui veut définitivement tourner la page d'une année difficile, explique le vice-président de la Ferme, Maurice Richard.

Une année difficile avec les deux incendies, dit-il. On n'est toujours pas sortis et on travaille là-dessus, on est en train de reconstruire. Moralement c'est sûr que c'est quand même difficile, la mise en marché et la classification c'est beaucoup d'ouvrage pour maintenir tout ça en place. Pour la construction de poulaillers, on l'a déjà fait par le passé, mais c'est quand même beaucoup plus de travail qu'on est supposé faire.

Le centre de tri de la ferme a été détruit en novembre. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Actuellement, la ferme tourne à 50 % de ses capacités.

Maurice Richard qui salue le soutien de la population à son entreprise et dit qu'il travaille fort pour reconstruire les bâtiments endommagés.

Ça devrait être rétabli complètement vers la fin de 2019. Maurice Richard