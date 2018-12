La région a perdu de grands pionniers en 2018

Le nageur Jacques Amyot Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Véritable légende de la natation en eau libre, Jacques Amyot est décédé en septembre à 93 ans. Originaire de Québec, il a été le premier à réussir la traversée du lac Saint-Jean à la nage en 1955. Celui dont le buste est installé à la Place de la traversée à Roberval a établi 47 records provinciaux et 16 records canadiens.

L'organisation de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean a prévu lui rendre un hommage spécial lors de sa prochaine édition l'été prochain

Marthe Asselin-Vaillancourt Photo : Radio-Canada

Une grande féministe s'est éteinte en février. Marthe Asselin-Vaillancourt est décédée à l'hôpital de Jonquière à 86 ans. Fondatrice du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Chicoutimi, Mme Vaillancourt a défendu de nombreuses causes touchant la famille et les femmes depuis les années 1970. En plus d'être chevalière de l'Ordre national du Québec, Marthe Asselin-Vaillancourt avait reçu l'Ordre du Canada en 2011

Le journaliste Bertrand Tremblay. Photo : Radio-Canada

La région a aussi perdu l'un de ses grands journalistes et défenseurs : Bertrand Tremblay. Fondateur du Cercle de Presse du Saguenay en 1969, sa carrière l'a amené à travailler pour les journaux Le Soleil et Le Quotidien/Progrès-Dimanche. Avec sa plume, Bertrand Tremblay ne manquait pas de défendre les intérêts de la région comme l'Université, l'accès à des soins de santé et le maintien d'emplois bien rémunérés.

Une photo d'archive de Carmen Gill-Casavant Photo : Marcel Chabot, tiré du site web de l'Ordre du Bleuet

Enfin, la fondatrice du Musée amérindien de Mashteuiatsh, Carmen Gill, s'est éteinte à la fin de l'été à l'âge de 91 ans. Mme Gill a été la première à reconnaître l'importance de préserver la mémoire collective des Montagnais du Lac-Saint-Jean.