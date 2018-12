Huit conseils avant de s’aventurer en montagne cet hiver

1. Faites vos recherches

Les conditions météorologiques changent rapidement, notamment dans l'arrière-pays. Il faut donc faire attention aux risques d’avalanche et prendre note des sentiers qui sont interdits au public en hiver, indique Mike Danks, chef d’équipe auprès de North Shore Rescue.

2. Partez avec un ami

N'allez pas seul en montagne. Suivez une formation et partez avec quelqu’un d’expérimenté, qui a l’équipement nécessaire et qui sait quoi faire en cas d'avalanche.

3. Dites où vous allez

Laissez à vos proches une carte indiquant les sentiers que vous comptez emprunter. Si vous avez besoin d’aide, les secours mettront moins de temps à vous joindre.

4. Ayez le bon équipement

Pour ne pas être coincé dans une coulée de neige, transportez une lampe, une pelle, une sonde et un appareil de victime de recherche en avalanche (DVA). Ce petit appareil permet aux collègues de retrouver une personne ensevelie.

5. Ne comptez pas sur votre cellulaire

« Vous n’allez pas avoir de réception cellulaire », affirme Miike Danks. Dans l’arrière-pays, il est préférable d’avoir un dispositif portable muni d’un récepteur GPS qui permet de localiser par satellite une personne ayant besoin d’assistance. Une balise SPOT en est un exemple.

6. Gardez un oeil sur les dangers

D’après Mike Danks, la glace peut facilement vous faire tomber. Il y a aussi les trous de neige au pied des arbres, les avalanches et l’eau des ruisseaux qui peuvent vite monter.

Une victime d'avalanche est secourue par l'équipe North Shore Rescue Photo : North Shore Rescue

7. Appelez à l’aide

Si vous êtes blessés, n’hésitez pas à appeler les secours, surtout si vous ne pouvez pas vous déplacer. Plus vous attendez, dit M. Danks, et plus les secours risquent de ne pas venir avant le lendemain en raison de la tombée de la nuit.

8. Perdu?

Tout dépend de la situation, explique Mike Danks. Vous pouvez rester au même endroit en attendant l’arrivée de l’équipe de sauvetage, mais dans certains cas il vaut mieux retourner sur ses pas pour retrouver le bon sentier. Quoi qu’il arrive, dit M. Danks, il ne faut pas descendre le long de la montagne. Vous risquez de vous retrouver dans un ravin.

D’après les informations de Rafferty Baker