Un sentier de plein air à préserver à Sept-Îles

Cette piste artisanale entretenue par des bénévoles permet aux résidents et visiteurs de s'adonner à la marche en solitaire ou en famille, ainsi qu'au vélo à pneus surdimensionnés, communément appelé fatbike.

Une ancienne sablière est même accessible pour la glisse.

Christelle Lebel, résidente du secteur des Plages à Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

C'est juste positif que les gens puissent profiter de la nature comme ça. Christelle Lebel, résident du secteur des Plages, à Sept-Îles

Cette résidente craint qu'une désignation ou un développement quelconque vienne perturber l'ambiance du sentier qu'elle fréquente depuis son enfance.

Étant donné qu'ils ne sont pas utilisés d'une autre façon, pourquoi pas les utiliser pour faire plus de sport, profiter aussi du plein air.

Plusieurs familles profitent du beau temps pour s'adonner à des activités plein air improvisées Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Même si le sentier des Plages change d'ambiance en été, il dégage le même intérêt et le même engagement communautaire durant toute l'année.

La marche, la raquette, le gros vélo, peu importe, tout prétexte est bon pour marcher dans un sentier dans la nature Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau