Dernière minute et blaguant avoir consommé de la drogue, un rappeur américain annule un spectacle

Dans une vidéo d'une minute partagée sur Facebook vendredi, le rappeur Afroman explique qu'il a trop attendu avant de réserver son billet d'avion pour Corner Brook. Les prix étaient alors devenus trop chers.

L'artiste qui vit à Los Angeles a repris le titre de son grand succès Because I Got High , que l'on pourrait traduire par parce que j'étais drogué , pour expliquer à la blague qu'il avait procrastiné et n'avait pas vérifié à l'avance les prix parce qu'il a consommé des drogues.

J'étais en train de vérifier les billets d'avion pour le Canada, et puis je me suis drogué [and then I got high]. Afroman

Je ne peux être là pour l'événement du Nouvel An, mais nous allons être de retour au Canada , ajoute-t-il dans la vidéo. Il compte retourner au bar où il devait donner son spectacle à la moitié du mois de janvier.

Le propriétaire du bar où Afroman devait se produire affirme qu'il remboursera tous les détenteurs de billets.