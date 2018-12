Les grands honneurs pour Patrice Tremblay

Patrice Tremblay a joué avec les Saguenéens de 1985 à 1989.

En 273 matchs, il a compté 225 buts. Il a amassé 467 points au total pendant son parcours à Chicoutimi.

C'est vraiment spécial pour quelqu'un de la région comme moi, de voir mon chandail et le nom Tremblay associé avec ça. C'est vraiment fantastique. Patrice Tremblay, joueur des Saguenéens de Chicoutimi de 1985 à 1989

L’homme qui a maintenant 50 ans était fier de recevoir cet honneur devant ses filles.

Les filles de Patrice Tremblay étaient émues de voir cet honneur décerné à leur père. Photo : Radio-Canada

On se dit toujours les vraies affaires dans notre famille. On se parle beaucoup. Qu'elles soient capables, elles, de vivre ça avec moi en étant plus vieilles, je pense que c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas , affirme celui qui enseigne maintenant dans l'Ouest canadien.

Revenir au Centre Georges-Vézina cette semaine lui a rappelé bien des souvenirs.

Patrice Tremblay lorsqu'il a été honoré au Centre Georges-Vézina. Photo : Radio-Canada

Quand je suis venu à l’entraînement des Saguenéens, de revoir les joueurs, de revoir l’ambiance, de revoir les pratiques… Et là, de revoir mes anciens coéquipiers et les joueurs que j’ai côtoyés me faire honneur comme ça, c’est extraordinaire , dit-il.

Il est le deuxième joueur né dans la région à voir son chandail retiré par les Saguenéens.

Nouvelle victoire pour les Saguenéens

Par ailleurs, les Saguenéens de Chicoutimi ont remporté leur match 7-1 samedi soir au Centre Georges-Vézina.

Il s'agit d'une troisième victoire consécutive pour les joueurs de Yanick Jean.

Les Voltigeurs de Drummondville n'ont réussi à marquer qu'un seul point en première période.

Le prochain match des Saguenéens est prévu le 31 décembre à Victoriaville contre les Tigres.