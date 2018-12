Bientôt sans chef, les militants du Parti libéral réfléchissent à leur course à la direction

Le Parti libéral du Nouveau-Brunswick se tourne maintenant vers la course à sa direction. Si aucun nom ne circule encore publiquement pour remplacer Brian Gallant, déjà deux militants de longue date estiment qu'il faut quelqu'un capables de joindre à la fois les francophones et les anglophones et qu'il est temps d'encourager les femmes à se présenter à la chefferie.

Au Nouveau-Brunswick, le Parti libéral n’a jamais eu une cheffe! , lance Bertin LeBlanc. Il est vice-président de l’association libérale du Nouveau-Brunswick et a été député de la circonscription de Kent-Sud de 1978 à 1982.

Sans appuyer quelqu’un en particulier, il souhaiterait que des femmes se portent candidates dans la course à venir.

Ça donnerait de la vigueur, dans les débats, une certaine perspective. Bertin LeBlanc, vice-président de l'association libérale du Nouveau-Brunswick

Selon lui, le Parti libéral est plus populaire chez l’électorat féminin que chez les hommes. Qu’il y ait des candidatures féminines serait dans l’ordre des choses, juge-t-il.

Le tour d’un anglophone?

Il y a des gens qui disent que ce serait peut-être le tour d’un anglophone , ajoute Wilfred Savoie, qui président de l’association libérale de la circonscription de Dieppe.

Il y en a qui dit : on veut peut-être faire des percées du côté anglophone, ça nous prendrait un anglophone Wilfred Savoie, président de l'association libérale de la circonscription de Dieppe.

Lors des dernières élections, le Parti libéral n'a fait élire qu'un seul député dans le sud de la province, majoritairement anglophone. Wilfred Savoie souligne aussi que le Parti libéral a souvent fait une alternance entre les chefs issus des deux groupes linguistiques.

Pour sa part, son collègue Bertin Leblanc juge que ce critère n’est pas une règle absolue. On veut d’abord des personnes compétentes.

Toutefois, il comprend la réflexion de M. Savoie. Il faut quand même réaliser qu’on a 90% de nos députés actuels qui sont des Acadiens. Alors, il faut s’ajuster.

Bilinguisme : un critère essentiel

Les deux militants sont toutefois unanimes sur un point : le prochain chef doit être bilingue.

On accepterait jamais, dans le Parti libéral, un chef qui ne serait pas bilingue , lance M. Savoie.

Avec les circonstances que l’on vit en ce moment, il faut que le chef sache inspirer la confiance des deux groupes linguistiques, et ce n’est pas facile à faire du tout. Wilfred Savoie, président de l'association libérale de la circonscription de Dieppe.

Une course en 2019

La situation politique l'oblige. Il faut un chef plus tôt que tard, explique Bertin Leblanc. Considérant que l’on a un gouvernement minoritaire, tout le monde est un peu nerveux et se dit : faisons cela le plus tôt possible.

Toutefois, il faut s’attendre à ce que la course ne se tienne pas en même temps que les élections fédérales en octobre 2019.

Faut-il comprendre qu’un chef sera élu avant l’automne 2019? Il serait difficile de croire qu’un chef ne serait pas choisi avant la fin de 2019 , répond-il.

Cela devrait être fait avant la fin juin , juge quant à lui son collègue Wilfred Savoie.

Sans fermer la porte à cette option, ce délai est court , évalue Bertin LeBlanc.

Il indique que certains candidats pourraient avoir besoin de temps cet hiver et ce printemps pour mettre en marche leur équipe et pour terminer leur réflexion concernant leur intention.

Si ça avait été un gouvernement majoritaire conservateur, ça ne serait certainement pas avant 2019. Bertin LeBlanc, vice-président de l'association libérale du Nouveau-Brunswick

À titre de comparaison, en 2013, face à un gouvernement minoritaire, le Parti libéral du Québec a élu un chef 8 mois après avoir perdu le gouvernement.

En 2009, toujours face à un gouvernement minoritaire, le Parti libéral du Canada a élu un nouveau chef lui aussi environ 8 mois après avoir perdu les dernières élections.

Lorsque son gouvernement a été défait lors du discours du trône cet automne, Brian Gallant a annoncé en novembre qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections comme chef de son parti politique. Il prévoyait rester chef intérimaire jusqu’à ce qu’un nouveau chef soit élu.

Toutefois, il a estimé pendant le temps des fêtes qu’il devait devancer sa démission. Selon lui, cela apportait une confusion auprès de son organisation. Certains membres pensaient qu’il souhaitait rester chef malgré tout.

Un candidat a déjà affiché publiquement son intention de briguer la chefferie libérale. Il s'agit de René Ephestion qui est directeur général de la Maison Nazareth, un refuge pour les sans-abri à Moncton, et président de la Commission d'inclusion multiculturelle de l'Association libérale du Nouveau-Brunswick.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes