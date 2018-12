Une femme de Brampton veut savoir qui a le cœur de son fils

Une femme de Brampton a pour mission de trouver l'homme qui a reçu le cœur de son fils plus tôt cette année.

En septembre 2017, des médecins lui ont annoncé qu'ils allaient débrancher son fils, Keerin Reid, de ses respirateurs artificiels. Il avait 23 ans.

Il avait été hospitalisé pendant trois jours après une overdose accidentelle de fentanyl avant que les médecins constatent la mort de son cerveau.

C’est à ce moment que sa mère, Sharon Vandrish, a décidé qu'elle souhaitait trouver quelque chose de positif dans la tragédie. Au moins, nous pourrions sauver la vie des autres malgré à son décès , a-t-elle déclaré lors d'une entrevue avec CBC News. Cela m'a réconforté.

Mme Vandrish a fait don des organes de son fils - y compris son cœur - à quatre personnes par le biais du réseau Trillium pour le don de la vie ( RTDVréseau Trillium pour le don de la vie ).

Le réseau, qui est l'organisme responsable du don d'organes en Ontario, facilite la communication entre les receveurs et la famille du donneur six mois après l'opération.

À la demande de Mme Vandrish, le receveur du don et elle ont entamé une correspondance.

Je voulais seulement lui présenter Keerin, rendre le cœur plus humain qu'un simple organe. Il appartenait à une personne.

Grâce à leurs lettres, Mme Vandrish a appris que le destinataire était un homme de 54 ans, père d’un garçon et d’une fille.

Ce sont des montagnes russes d’émotions parce que vous voulez savoir comment se porte cette personne… Et vous voulez savoir que la mémoire de votre fils est vivante , explique-t-elle.

Lois de confidentialité

Après avoir échangé trois lettres, Mme Vandrish affirme son désir de rencontrer l'homme en personne.

Cela me semblait être une progression naturelle. Ça fermerait la boucle de tout ce processus.

Mais selon les lois ontariennes, les dons d'organes doivent rester strictement confidentiels. Même les lettres échangées entre les deux personnes passent par la fondation pour être vérifiées afin de s’assurer qu’elles ne contreviennent pas aux règles.

Les informations personnelles sont protégées pour protéger à la fois les familles des donneurs et les destinataires, en veillant à ce que ni l'une ni l'autre ne soit sujette à une relation indésirable , a déclaré le RTDVréseau Trillium pour le don de la vie dans un courriel.

Le don d'organes et de tissus est un processus émotionnel et il est difficile de prédire ou de supposer les sentiments des familles des donneurs et des receveurs.

Mme Vandrish n'est pas d'accord.

Si nous avons tous les deux accepté de se rencontrer, je ne comprends pas pourquoi quelqu’un voudrait nous en empêcher , selon elle. Elle a contacté directement la fondation, mais ils lui ont conseillé de faire pression sur son député.

Je ne sais pas comment faire pression sur mon député, et je ne pense pas que ces gens-là se soucient de ma petite situation , a-t-elle déclaré.

Elle a préféré partager sa situation sur le forum de conversations Reddit.

Mme Vandrish s’exprime sur une situation similaire à celle de Jodi Loder, une femme de Terre-Neuve, qui a pu sentir les battements du cœur de son frère dans la poitrine d’un autre homme suite à une longue recherche pour trouver le receveur d’un don d’organe.

Le frère de Mme Loder est décédé en 2016 à Happy Valley-Goose Bay, au Labrador. Le bénéficiaire, Robert Buttle, vit à plus de mille kilomètres de là, à Battersea, en Ontario. Après deux ans - grâce aux médias sociaux, à une interview de CBC News et à sa détermination -, Mme Loder a été en mesure de communiquer avec lui.

C'était incroyable de poser ma tête sur la poitrine de Rob et de l'écouter comme j'ai écouté le cœur de Jeff. C'était comme à la maison.

C'est le même type de connexion sincère que Mme Vandrish recherche.

Elle a un message à l’homme qui vit avec le cœur de son fils.