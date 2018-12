Canada Goose ouvre finalement son magasin à Pékin

La compagnie, établie à Toronto, a déclaré que le report de l'ouverture était dû à des retards dans la construction.

Le report avait été annoncé à la mi-décembre, au milieu de tensions croissantes entre la Chine et le Canada après l'arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à Vancouver. Les autorités américaines réclament l'extradition de Mme Meng pour répondre à des accusations de fraude.

Cette dernière a été libérée sous caution en attendant son éventuelle extradition aux États-Unis. Dans ce qui semble être des représailles, la Chine a arrêté deux Canadiens, soupçonnés « d’activités menaçant la sécurité nationale ».

Depuis l'arrestation de Mme Meng le 1er décembre, la valeur du titre de Canada Goose a chuté d'environ 36 % à la bourse de Toronto, pour atteindre 57,06 $.

Selon Louis Hébert, professeur en stratégie au HEC de Montréal, l'entreprise a beaucoup misé sur la réputation du Canada et ses hivers rigoureux – idéale pour prétendre vendre des manteaux chauds – afin d'établir et communiquer son image de marque en Chine, ce qui la rend plus vulnérable au contexte politique ambiant.

« L'envers de cette réussite-là, c'est que s'il y a des problèmes politiques avec le Canada, soudainement Canada Goose se trouve dans la mire de contestataires par exemple », explique M. Hébert, qui soutient que le fabriquant a récemment fait l'objet d'appels au boycottage sur les médias sociaux chinois.

Bien qu'elle arrive plus tard que prévu, M. Hébert appuie l'ouverture, puisqu'elle démontre une stratégie offensive qui laisse voir « une volonté de respecter le consommateur chinois » et qui peut « faire taire certains détracteurs ».

« Ne rien faire c'est aussi laisser toute la place libre aux contestations », dit-il.

Plus tôt cette année, Canada Goose avait annoncé son plan d'expansion en Chine, qui prévoit également un bureau à Shanghai et un magasin à Hong Kong.