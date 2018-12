Où célébrer la nouvelle année dans la région de la capitale nationale?

Où voir des feux d'artifice?

Le 31 décembre au soir, un spectacle multimédia sera projeté sur la colline du Parlement jusqu’à 23 h 59. Le tout sera suivi d’un court spectacle de feux d'artifice.

Vous pouvez aussi célébrer avec l'esprit écossais au « Hogmanay » au pavillon Aberdeen à Lansdowne. Au menu : de la musique traditionnelle, de la danse, des mets écossais - avec bière et whisky - et un feu d'artifice à minuit.

Pour danser

Plus d'un millier de personnes sont attendues au bar Bourbon Room (400, rue Dalhousie) pour la fête du Nouvel An la plus extravagante où la danse et la musique seront au rendez-vous.

L'événement Résolution 2019 se tiendra à la salle de bal du Hilton Lac-Leamy (3, boulevard du Casino) au rythme des musiques Hip Hop et Deep House de Carl Müren. Un DJ et de la musique seront aussi présents à la discothèque Aléa.

Le pub D'Arcy McGee's (44, rue Sparks) accueillera le groupe The Split et sa musique neo-soul. L'événement se tient de 21 h à 2 h.

Pour la culture

L’événement New Years at the Disco se tiendra à la Galerie d’art d’Ottawa et au restaurant Jackson jusqu’à 3 h du matin. Vous pouvez vous procurer un billet Stardust, qui vous permettra de participer au cocktail, au repas, aux spectacles et à la danse, en plus du toast de minuit. Un billet Disco vous donnera accès aux spectacles et à la danse.

De 20 h à 3 h, vous êtes conviés au club d'humour Yuk Yuk's (292, rue Elgin) pour un gala humoristique. Après le spectacle, une soirée karaoké suivra pour les braves qui resteront.

Envie de passer à 2019 d'une façon spirituelle? Rendez-vous à Pure Yoga Centretown (359, rue Bank) pour un cours de yoga à la chandelle qui vous transportera jusqu'à la nouvelle année, de 22 h 30 à 00 h 05, au coût de 30 $ pour les membres et 35 $ pour les non-membres. Enregistrez-vous à l'avance et apportez un cahier et un stylo.

Pour une bonne cause

Le Super Party du 31 décembre présenté par l'Amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais se tiendra à l'École secondaire du Versant (808, boulevard de la Cité) au coût de 65 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants. Pour plus d'information, visitez le site Internet de l'événement (Nouvelle fenêtre) .

Par ailleurs, le 31 décembre sera la dernière soirée de raccompagnement de l'Opération Nez rouge. Il est toujours temps de s'inscrire à titre de bénévole dans la région de l'Outaouais (Nouvelle fenêtre) .

Rappelons que le transport dans les autobus d'OC Transpo est gratuit le 31 décembre, dès 20 h.