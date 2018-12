Alertes à la bombe en Nouvelle-Écosse : une femme accusée

C’est une entreprise de Stewiacke qui a fait l’objet de menaces le 25 novembre, le 1er décembre et le 27 décembre. Dans chaque cas, on disait que le commerce pourrait être endommagé et que le personnel pourrait être blessé, indique la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

À chaque occasion, le commerce a été évacué. La GRC et les services d’urgence sont intervenus et ont passé les lieux au peigne fin, à la recherche d’explosifs. La circulation et les activités des commerces avoisinants ont été perturbées, précise la police.

Arrêtée à sa résidence, jeudi, une femme de 33 ans fait face à des accusations de méfaits et de profération de menaces.

Elle a été remise en liberté et doit comparaître en cour provinciale à Truro le 20 mars.