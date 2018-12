Le Café Inspiration, un endroit à Moncton pour favoriser la réinsertion sociale

L'initiative était une idée de Debbie McInnis, la directrice de Centraide du Grand Moncton, qui désirait aider les personnes en difficulté, notamment celles souffrant de problèmes de santé mentale, à réintégrer le marché du travail et acquérir de nouvelles habiletés.

Junior Kalala, chef cuisinier du Café Inspiration. Photo : Radio-Canada

Un certain nombre [d’employés] avaient des problèmes de santé mentale , explique le chef cuisinier du Café Inspiration, Junior Kalala. Ils voulaient vraiment travailler, mais ils n'avaient pas l'opportunité de trouver un endroit.

Madeleine Mitton est l’une de ces personnes. Elle n’avait pas travaillé depuis janvier 2017, moment où elle avait perdu l’emploi qu’elle occupait au magasin Sears, à Moncton. L’anxiété et la dépression la guettent.

Personne ne voulait m’engager , dit-elle. Sans travail, la spirale de la pauvreté n’était pas très loin.

Depuis novembre, Mme Mitton travaille au Café Inspiration.

On me donne une chance de faire quelque chose dans un environnement positif. Quand on vit avec la dépression et l'anxiété, on a besoin d'un endroit positif et les gens ici sont formidables! , dit-elle.

Ouvert depuis un mois au sous-sol du Centre communautaire de la paix à Moncton, le commerce a déjà ses habitués, notamment les travailleurs des bureaux avoisinants qui le fréquentent à l’heure du dîner.

Rachel Scoville, gérante du Café Inspiration. Photo : Radio-Canada

Les clients doivent toutefois garder en tête que certains de ces employés redécouvrent un rythme de travail qu’ils avaient perdu. Je pense que les gens qui viennent ici doivent comprendre que, oui nous sommes un café et on essaie d'aller vite, mais plusieurs personnes ici n'ont pas travaillé depuis longtemps. Les gens doivent avoir un peu de patience , remarque la gérante, Rachel Scoville.

Les participants doivent suivre un processus, comme recevoir une référence de leur médecin, avant de pouvoir recommencer à travailler. Une fois qu’ils sont passés à travers ces étapes, le café les embauche.

En janvier, on espère qu'il y aura plus de gens et de participants. Pour le moment on en a juste deux, parce qu'on est en train de pratiquer comment on va fonctionner le plus aisément possible , observe Junior Kalala.

Il espère que d'ici juin prochain, le nombre de participants grimpera à dix.

D’après un reportage de Mathieu Massé