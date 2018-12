Soir de fête pour des réfugiés centrafricains de partout au Canada

Le choix de Rimouski n'est pas anodin. La communauté africaine y tient une place toute particulière, soutiennent les organisateurs.

Les centaines de personnes attendues à ces festivités au Bas-Saint-Laurent arrivent d'un peu partout au Québec et en Ontario.

L'organisation a prévu des mets africains, de la danse... Des activités qui permettront sans nul doute des échanges interculturels, dans le cadre de cette soirée festive qui se tient au Centre communautaire de Sainte-Odile à Rimouski.

Bien que ce rassemblement soit initialement prévu pour les ressortissants africains, Prince Guemoyende Balla a voulu ouvrir cette soirée à tout le monde qui désire y participer.

Il n'y a qu'une seule race sur Terre : c'est la race humaine. Peu importe notre couleur. Donc on va échanger, trouver des idées...et un peu comme disent les Québécois, ça va être le fun! , affirme-t-il.

Pour l'organisation, cette soirée se veut aussi une réflexion sur l'apport positif que ces réfugiés peuvent donner à leur ville d'accueil.

On nous a accueilli, on a reçu beaucoup des Rimouskois et des Québécois, et nous aussi, on a eu l'idée de donner quelque chose.

Prince Guemoyende Balla, organisateur