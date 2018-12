150 camions de neige pour permettre l’ouverture du Mont-Castor

Le directeur général de la station, Pierre Letellier Gagnon, se dit optimiste. On peut se rattraper durant la saison, parce que grâce au tapis magique, ça va amener une autre clientèle , avance-t-il. On peut avoir une belle et longue saison. Il y a la semaine de relâche, qui est très importante. On peut faire un mois d'avril prolongé.

Les soubresauts météorologiques des derniers jours ont affecté les conditions de neige de plusieurs stations de ski dans la péninsule gaspésienne, dont celle de Matane.

Plus tôt cette saison, beaucoup de jeunes amateurs de glisse au Mont-Castor Photo : Radio-Canada

Un début de saison précoce dans les stations de ski de l'Est-du-Québec laissait pourtant présager une saison exceptionnelle. Mais le mois de décembre a plutôt laissé place à la pluie.

Le nouveau « tapis magique » facilite la montée aux apprentis skieurs et aux amateurs de glissade sur chambre à air. Photo : Radio-Canada

C'est sûr qu’on a un début de saison difficile. Normalement pendant le temps des Fêtes, on est très occupés. Ç’a été très difficile pour nous de recommencer , explique Pierre Letellier Gagnon.

Malgré les efforts, le Mont-Castor connaît une diminution de son chiffre d'affaires de 12 %, pour cette période de l'année qui est, normalement, la plus achalandée.

Val-d’Irène s’en tire bien

Vue d'ensemble de la station de ski Val-d'Irène, dans la Matapédia Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin Sasseville

Les conditions de glisse sont meilleures au parc régional de Val-d'Irène, dont le versant sud est entièrement ouvert.

Selon Germain Barrette, directeur général du parc, la station a connu des moments difficiles, mais se remet tranquillement.

Si je recule d'une dizaine de jours en arrière, c'était plus difficile et ça allait moins bien , admet-il. On avait de grosses diminutions, mais là on se reprend. On est très contents. Hier on a reçu une belle quantité de neige.

On bat les records de l'an dernier d'achalandage présentement. Germain Barrette, directeur général du Parc régional de Val-d'Irène

On a peut-être 30 à 35 % des gens qui sont ici, qui sont des gens du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, et de l’Île-du-Prince-Édouard , évalue-t-il.

Mais peu importe où ils se trouvent, les amateurs de sports de glisse attendent la prochaine bordée avec les doigts croisés.

Avec les informations d'Adrianne Gauvin-Sasseville