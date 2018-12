Certaines cliniques de l'Outaouais sont bondées

Normalement, la clinique où travaille la docteure Delphine Laramée est ouverte entre 8 h et midi. Or, à 8 h 05 samedi, 15 patients attendaient déjà.

La première personne que j'ai vue ce matin, elle était en habit de neige et attendait depuis 7 h moins quart à la porte pour être sûre de pouvoir rentrer , raconte Dre Laramée.

La docteure Deplhine Laramée. Photo : Radio-Canada

C'est très occupé. On déborde un peu , dit-elle, ajoutant que certaines cliniques de la région sont fermées en raison du temps des Fêtes, ce qui augmente l'achalandage ailleurs.

Sa clinique a donc décidé de prolonger ses heures d’ouverture, pour répondre à la demande.

Selon elle, la population est mieux sensibilisée qu'auparavant et, somme toute, les gens fréquentent les établissements de santé seulement si c’est nécessaire la plupart du temps. Les gens ont peur d'être plus malades en allant dans une salle d'urgence puis d'attendre 20 h. Et je les comprends.

Les urgences plus calmes

Si les cliniques sont fortement achalandées à cette période-ci, les urgences de la région, elles, font relativement bonne figure par rapport à beaucoup d'autres hôpitaux du Québec. En fin d'après-midi samedi, le temps d'attente estimé par les établissements de santé était considéré comme « normal » dans les hôpitaux du Pontiac, de Gatineau et de Papineau alors qu'il était « très élevé » à Maniwaki et à Hull.

Tant mieux si les urgences de la région vont bien, soutient Marcel Guilbault, président de l'Association des médecins omnipraticiens de l'ouest du Québec. Ça veut dire que les gens en première ligne font leur travail et offrent des plages et de l’accessibilité.

Le docteur Marcel Guilbault, président de l'Association des médecins omnipraticiens de l'ouest du Québec. Photo : Radio-Canada

Tous les groupes de médecine familiale font leur part pour donner une accessibilité. Marcel Guilbault, président de l'Association des médecins omnipraticiens de l'ouest du Québec

Ici, on fait des efforts pour accueillir les patients moins malades des urgences. On appelle dans les cliniques et on nous les envoie et ils n’attendent pas, donc ça congestionne moins les urgences , explique le médecin.

Avec les informations de Martin Robert