Baleine noire de l’Atlantique Nord : un premier baleineau aperçu cette année

Pour la première fois en plus d'un an, une jeune baleine noire de l'Atlantique Nord a été aperçue.

Le baleineau a été repéré vendredi dans l’océan Atlantique au large de la côte de la Floride, près de l’embouchure du fleuve Saint Johns.

La mère avait été aperçue cinq jours plus tôt au large de la Géorgie, indique l’organisme américain de conservation Fish and Wildlife Research Institute.

Pour les baleines noires de l’Atlantique Nord, la période de mise bas commence en décembre et se poursuit jusqu'en mars.

Aucun baleineau n’avait été aperçu la saison dernière, une situation alarmante pour une espèce qui, selon les plus récentes estimations, ne compte plus que 411 individus dans le monde.

Cinq baleineaux avaient été observés en 2017.

Mortalités et mesures de protection

L’année 2017 avait été particulièrement désastreuse pour le mammifère en voie de disparition, alors qu'au moins 17 baleines noires de l’Atlantique Nord avaient été retrouvées mortes dans les eaux canadiennes et américaines, dont 12 dans le golfe du Saint-Laurent.

Les collisions avec les navires et l’enchevêtrement dans les cordages de pêche sont deux importantes causes de mortalité des baleines. Après la mise en place de mesures de protection, aucun décès attribuable à ces causes n’a été signalé en 2018 dans les eaux canadiennes.