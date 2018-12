L’influenza force la fermeture temporaire de Jonquière Médic

Jonquière Médic a dû interrompre ses services vendredi et samedi faute de ressources. Deux assistants chauffeurs sont malades et les autres sont à l'extérieur de la région pour les fêtes.

Cette situation est exceptionnelle, selon la présidente du conseil d’administration de l’organisme qui offre des visites médicales à domicile.

Louise Tremblay explique que la décision de fermer se veut aussi responsable envers les patients.

Souvent, Jonquière Médic va dans les maisons où il y a des grands malades, des malades qui sont en fin de vie ou de faible consistance alors il ne faut pas qu’ils soient exposés à des microbes comme l’influenza ou la gastro. On ne prend pas de chance avec ça pour ne pas empirer la situation quand même , explique-t-elle.

Les activités de Jonquière Médic devraient reprendre normalement la semaine prochaine.

Nouvelle médecin

Par ailleurs, une nouvelle médecin se joindra à l’équipe de Jonquière Médic à compter du mois de janvier.

Ils seront dorénavant sept à se relayer pour effectuer les visites chez les patients. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’organisme qui a perdu plusieurs médecins au cours des dernières années.

On est très content parce qu’on avait un manque de médecins. Si une journée un médecin devait s’absenter, on n’était pas capable de le remplacer ou même des journées, il y avait des trous dans notre horaire. Louise Tremblay, présidente, conseil d'administration, Jonquière Médic

Situation dans les urgences

Dans l'ensemble du réseau de la santé régional, c'est à Jonquière où l'attente pour voir un médecin est la plus élevée à l’urgence.

Avec un taux d'occupation des civières de 113 %, l'hôpital déborde.

Ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'activité dans les urgences est normale et on ne compte aucun débordement.

Cependant, à Chicoutimi, le taux d’occupation des civières atteint 80 %.

La situation est différente ailleurs dans les régions du centre et sud du Québec où on note des débordements majeurs et une augmentation marquée des cas de grippe.