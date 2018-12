Gilets jaunes : le mouvement veut survivre jusqu'en 2019

Des manifestants ont gagné les rues de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Bordeaux, notamment.

Mouvement qui dure depuis un mois et demi maintenant, les gilets jaunes peinent à maintenir un nombre important de manifestants dans les rues au fil des semaines : 38 600 manifestants le 22 décembre, contre 66 000 une semaine plus tôt et 282 000 pour la première journée de mobilisation le 17 novembre, selon les estimations du gouvernement.

Plusieurs manifestants justifient cette baisse par les fêtes de fin d'année et prédisent une reprise très forte en janvier, malgré les concessions du gouvernement.

« Il faut que tout le monde comprenne qu'on a décidé de ne pas arrêter », a déclaré à l'AFP Thierry, 51 ans, carrossier dans le centre, qui dénonce une répartition très inégale des richesses de la France.

À Marseille, pour le premier rassemblement de la journée dans une grande ville, quelques centaines de manifestants étaient réunis.

« On veut retrouver du pouvoir d'achat et avoir notre mot à dire dans les décisions », a déclaré Priscillia Ludosky, une figure du mouvement qui avait lancé la pétition contre la hausse des prix des carburants.

Convaincue que le mouvement va perdurer en 2019, elle estime que les annonces du gouvernement en matière d'augmentation du pouvoir d'achat « ne suffisent pas » et réclame un « référendum sur la mise en place du référendum d'initiative citoyenne » et « la baisse des taxes sur les produits de première nécessité ».

Une équipe de BFM-TV a été chassée du rassemblement par l'ampleur des huées, les manifestants traitant les journalistes de « menteurs ».

Policiers et gilets jaunes se sont bousculés samedi à Paris Photo : Getty Images / Zakaria Abdelkafi

Manifestations pour la nouvelle année

À Paris, les contestataires ont simplement été invités via Facebook à venir avec un « gilet jaune dissimulé », mais aussi, sans autres explications, « un rouge à lèvres et/ou un bouchon de liège ».

En tout début de matinée, aucun groupe n'était présent sur les Champs-Élysées, mais les forces de l'ordre étaient discrètement déployées le long de l'avenue.

Le président français Emmanuel Macron demeure le point central de la rancœur des gilets jaunes, dont certains ont tenté jeudi de pénétrer dans le fort de Brégançon, la résidence d'été méditerranéenne des présidents français.

Vendredi, trois manifestants ont été placés en garde à vue pour avoir simulé la décapitation de M. Macron lors d'un rassemblement le 21 décembre dernier à Angoulême.

La soirée du réveillon est également dans la mire des manifestants. Plusieurs évènements sont prévus pour lundi soir notamment sur les Champs-Élysées.

La mobilisation a porté un coup aux hôteliers français qui ne feront pas le plein pour le Nouvel An, après un Noël mitigé : les touristes étrangers ont été refroidis par les images des manifestations violentes liées aux gilets jaunes.

Depuis le début du mouvement en novembre, 10 personnes ont été tuées en marge des rassemblements et plus de 1500 manifestants ont été blessés, dont une cinquantaine grièvement.