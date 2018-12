L’étoile acadienne brille au sein de l’équipe de hockey féminine en préparation des Jeux du Canada

Elles sont jeunes, rapides et elles évoluent dans des académies de hockey à travers le Canada et même aux États-Unis. Les joueuses de l’équipe de hockey féminine détiennent un atout de choix : l’esprit d’équipe.

La moitié [de l’équipe] est française, on vient toutes de l’Acadie donc c’est vraiment plaisant de jouer avec elles , se réjouit la défenseuse Stéphanie Léger, originaire de Dieppe.

C’est comme un rêve depuis que je suis petite. Stéphanie Léger, joueuse de hockey

Stéphanie Léger de Dieppe, Annick Boudreau de Memramcook, Erica Plourde de Piegeon Hill et Valérie Haché de Shippagan font équipe sous la bannière du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Les joueuses s’affrontent depuis l’enfance et certaines ont fait partie des mêmes équipes. Une telle chimie est une denrée rare au sein des équipes provinciales.

Ce sont d’excellentes amies , reconnaît l’entraîneuse Kayla Blackmore.

Nous sommes chanceux de venir d’une petite province, elles ont toutes déjà joué dans les mêmes équipes ou les unes contre les autres. Kayla Blackmore, entraîneuse

L'esprit d'équipe serait un grand atout pour l'équipe selon les joueuses et l'entraîneuse, puisque plusieurs filles jouent ensemble depuis des années. Photo : Radio-Canada

L’équipe féminine participe à ses premières séances d’entraînement ces jours-ci à la patinoire Lord Beaverbrook, à Saint-Jean. Les joueuses sont confiantes, mais elles sont conscientes du défi qui les attend.

L’équipe féminine de hockey n’a jamais remporté de médailles aux Jeux du Canada. Mais l’entraîneuse Kayla Blackmore est sans équivoque, la mouture 2019 est celle qui a le plus de profondeur depuis qu’elle est à la barre de l’équipe.

Aux Jeux du Canada, ça va être beaucoup plus rapide alors on essaye de faire des jeux plus vites, prendre des lancers au but et aller pour les retours , explique l’attaquante de Pigeon Hill dans la Péninsule acadienne, Erica Plourde.

Les joueuses comptent bien rivaliser avec les équipes des autres provinces. Photo : Radio-Canada

Les puissantes équipes du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan ne les effraient pas. L’équipe néo-brunswickoise misera sur les habiletés défensives des filles afin de tirer avantage des erreurs de l’adversaire, explique l'entraîneuse.

C’est sûr qu’on veut se rendre le plus loin possible, on rêve toutes de gagner une médaille , admet Erica Plourde.

Les hockeyeuses rêvent en or pour les Jeux du Canada, mais ce n'est que le début d'un rêve encore plus grand. Elles espèrent participer un jour aux Jeux olympiques vêtues de blanc et rouge.

Mais avant d'enfiler l'Unifolié, les jeunes acadiennes tenteront de faire briller leur étoile sous le gilet du Nouveau-Brunswick.