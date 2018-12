Un séisme de 6,9 frappe au large des Philippines

Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,9 a été enregistré samedi au sud de l'île de Mindanao, aux Philippines. Pour le moment, on ne rapporte ni victime ni dégât.

L’alerte au tsunami qui avait été émise à la suite du séisme a été levée.

L'épicentre de la secousse a été localisé à 193 km à l'est de la ville de General Santos, à une profondeur de 60 km, a annoncé l’Institut géologique américain (USGS), qui avait dans un premier temps évalué le séisme à une magnitude de 7,2.

Un tsunami qui a frappé le 22 décembre les côtes des îles de Java et de Sumatra, en Indonésie, a fait près de 400 morts et plus de 1400 blessés. Selon les autorités, le tragique événement s'explique par l’effondrement sous-marin d’une partie du volcan Anak Krakatoa, qui est entré en éruption.

Les vagues ont été exacerbées par l'amplitude des marées anormalement élevées en raison de la pleine lune.

Contrairement aux tsunamis provoqués par des tremblements de terre, ceux provoqués par des vagues « volcaniques » ne laissent que très peu de temps aux autorités pour réagir et prévenir les gens.

Dans la même région, l’île des Célèbes a été touchée par un tsunami mortel à la fin de septembre. Le séisme d’une magnitude de 7,5 et le tsunami qui a suivi ont fait environ 2000 morts, ont indiqué les autorités locales.

Enfin, en juillet et en août, deux puissants séismes ont tué plus de 400 personnes sur l’île indonésienne de Lombok. Un drame qui a porté un coup dur à l’industrie touristique locale.

L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique et d'éruptions volcaniques. Elle compte 127 volcans actifs.