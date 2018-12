Ariana Grande annule un spectacle pour des raisons de santé

La chanteuse devait donner un spectacle à l’hôtel The Cosmopolitan samedi, mais l’établissement a déclaré vendredi à l’Associated Press qu’elle ne pourrait y être.

L’hôtel a également indiqué que les détenteurs de billets peuvent être remboursés là où ils les ont achetés.

L’année 2018 a été bien chargée pour Ariana Grande : sa chanson Thank U, Next est au sommet du palmarès des chansons les plus populaires depuis six semaines, elle a deux nominations aux prix Grammy et elle a été nommée femme de l’année par le magazine Billboard.

Son année a également été marquée par la mort de son ex-copain, le rappeur Mac Miller, et sa rupture très publique avec le comédien Pete Davidson.