Soccer professionnel, méthamphétamine et une élection fédérale : ce que 2019 nous réserve

Rapport final de l’enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées

Après trois ans de voyages d’un bout à l’autre du pays pour des audiences avec les familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées, l’enquête nationale doit livrer son rapport final au plus tard le 30 avril 2019.

L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) a écouté les déclarations de plus 1500 membres de familles, lors d'audiences dans les provinces et les territoires.

L’enquête devait originellement se terminer en novembre 2018, mais le gouvernement fédéral l’a prolongée de six mois en réponse aux demandes des commissaires, qui réclamaient un prolongement de deux ans. Ces derniers ont accusé le gouvernement Trudeau de vouloir terminer l’enquête avant les prochaines élections fédérales.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a dit que le gouvernement souhaite entre autres réformer le système de services de la protection de l’enfance. Les enfants autochtones sont largement surreprésentés dans les rangs des enfants placés.

La taxe carbone pèsera sur les élections fédérales

Les 43e élections fédérales auront lieu au plus tard le 21 octobre, et le plan du gouvernement libéral pour réduire les émissions de carbone pourrait devenir un enjeu clef.

En ce qui concerne les circonscriptions locales, les libéraux chercheront à défendre des sièges gagnés à Winnipeg lorsqu’ils ont remplacé le gouvernement conservateur.

Doug Eyolfson, qui a remporté l’élection dans la circonscription de Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley contre Steven Fletcher, affrontera l’ancien conseiller municipal Marty Morantz, maintenant le candidat conservateur.

Le député de Winnipeg Centre Robert-Falcon Ouelette, qui a arraché sa circonscription au député néo-démocrate de longue date Pat Martin affrontera le militant communautaire Kyle Mason.

Qu’adviendra-t-il du BEF?

Un an après des changements au Bureau de l'éducation française (BEF), qui ont été décriés par la francophonie au Manitoba, le gouvernement provincial a mis en place « une nouvelle structure de leadership au BEF » et nommé une directrice générale. Cette annonce avait pris de court la coalition les Partenaires pour l'éducation en français, qui l'ont appris en septembre par l’entremise d’une lettre.

Après plusieurs mois d'insistance, la coalition des Partenaires pour l'éducation en français a pu rencontrer le ministre de l'Éducation du Manitoba, Kelvin Goertzen, en décembre, lors d'une réunion qualifiée de satisfaisante par les participants.

Un sous-comité en partenariat avec le BEF sera mis en place en janvier afin d’étudier les demandes et de faire avancer les dossiers.

Les 90 recommandations des Partenaires en éducation, même si elles ne sont pas écartées, devraient être réduites à une cinquantaine de propositions.

Les Partenaires indiquent qu'il faudra attendre de six mois à un an pour savoir si les nouvelles dispositions du ministère de l’Éducation seront bénéfiques pour l’éducation en français.

Un nouveau recteur pour l’USB

Des consultations sont en cours à l'Université de Saint-Boniface (USB) dans le cadre du processus de recrutement du nouveau recteur, pour remplacer le recteur sortant, Gabor Csepregi. Le comité de sélection commencera l’évaluation des candidatures en février.

La longueur totale du processus n’est cependant pas claire. Contrairement à l’Université d’Ottawa, qui stipule dans ses règlements que le nouveau recteur doit être nommé au moins 6 mois avant l’expiration du mandat du recteur sortant, ou celle de Moncton, qui explique que le processus peut prendre jusqu’à 15 mois, la politique d'embauche des cadres de l'USB indique seulement qu’un comité consultatif de sélection doit être mis en place au moins 12 mois avant la fin du mandat du recteur.

L’USB vise toutefois une entrée en fonction du nouveau recteur d’ici le 1er juillet 2019.

L’incertitude plane sur la Winnipeg Transit

Les conducteurs de la Winnipeg Transit n’ont pas fait la grève depuis 1976. Ils menacent cependant de débrayer en 2019 si la ville n’est pas capable d’améliorer la sécurité dans les autobus. Leur entente collective arrive à terme le 12 janvier.

Sur un autre horizon, une importante révision du système de transport en commun se termine à la fin 2019. Il est attendu que le rapport recommande des changements majeurs aux systèmes qui régissent les trajets de la Winnipeg Transit.

Or, la ville n’aura pas de grands moyens à sa disposition, puisque la province a gelé sa contribution au niveau de financement de 2016.

Valour FC se lance dans la Première ligue canadienne

La première saison du Valour FC, l'équipe de soccer professionnelle de Winnipeg, commencera en 2019 au stade Investors Group. L'équipe évoluera au sein de la Première ligue canadienne.

Le Valour FC rivalisera avec le HFX Wanderers de Halifax, le York 9 FC de Toronto, le Cavalry FC de Calgary, le FC Edmonton et d’autres clubs lorsque la nouvelle ligue masculine de soccer professionnel débutera ses activités au printemps 2019.

L'ancien entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine de soccer des moins de 20 ans, Rob Gale, a été nommé entraîneur-chef et directeur général de la nouvelle équipe de soccer de Winnipeg. Il a déjà embauché plusieurs joueurs.

Un nouveau groupe de travail s’attaque à la méthamphétamine

Les trois ordres de gouvernement ont annoncé en décembre la mise sur pied d'un comité d'étude pour trouver des moyens de combattre l'augmentation de la distribution et la consommation de drogues illicites à Winnipeg. Cette coopération tripartite est une première au pays.

Le comité spécial aura pour mandat de rédiger un rapport pour juin 2019 afin d'élaborer et de soumettre des recommandations destinées à lutter contre l’essor des drogues illégales au Manitoba.