Cinq éléments à savoir sur Marilissa Gosselin

Marilissa Gosselin est originaire de Hearst, mais réside dans l'Est de l'Ontario.

Mme Gosselin a été candidate progressiste-conservatrice à l’élection provinciale de 2011 dans la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell, qui est maintenant détenue par Amanda Simard.

Mme Gosselin a une formation de comptable en management accrédité (CMA).

Elle est mariée à Fred Delorey, qui a notamment occupé le poste de directeur des opérations sur le terrain lors de la campagne électorale de juin dernier pour les progressistes-conservateurs de Doug Ford.

M. Delorey a également occupé le poste de directeur des politiques au sein du gouvernement de Stephen Harper.

Militante conservatrice de longue date, elle a été présidente de l'Association progressiste-conservatrice de Glengarry-Prescott-Russell avant de tenter sa chance en politique en 2011.

De gauche à droite : Claude Bisson retraité de la GRC et ancien candidat NPD, Marilissa Gosselin comptable et ancienne candidate du parti Progressiste Conservateur et David Bertschi, avocat et ancien candidat libéral Photo : Radio-Canada / Dominique Degré