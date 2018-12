Un clarinettiste de l’OSM à la Salle François-Brassard en mars

L'Atelier de musique de Jonquière et la Fondation Asselin frappent un grand coup avec leur prochain spectacle-bénéfice. Le clarinettiste de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), Alain Desgagné, a accepté de leur prêter main-forte. Le musicien originaire d'Arvida offrira une prestation en mars prochain.

Clarinettiste à l’OSM depuis 2001, Alain Desgagné enseigne aussi à l’Université McGill.

Durant ses études, il a été appuyé par l'Atelier de musique de Jonquière et la Fondation Asselin. Le musicien professionnel souhaite redonner en participant à un spectacle-bénéfice où il sera accompagné de la corniste Nadia Côté et la pianiste Sandra Murray.

J'ai voulu remettre à la communauté un peu de ce dont j'ai bénéficié pendant mes années comme musicien professionnel. Je savais quand j'étais ici comment j'étais chanceux avec l'enseignement que j'ai reçu à l'Atelier de musique, au Conservatoire. Et la Fondation Asselin, quand j'ai décidé de faire un perfectionnement à l'étranger, ils ont été là pour m'aider. Ça a parti ma carrière plus internationale si on veut , raconte Alain Desgagné.

Pour la Fondation Asselin et L'Atelier de musique de Jonquière, il s'agit d'un grand honneur de recevoir ces musiciens d'envergure.

Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir compter sur des gens comme ça, qui ont étudié ici à l'Atelier et qui redonnent à leur milieu. C'est quelque chose d'unique qui nous arrive cette année. On espère que ça va amener d'autres musiciens à faire la même chose , mentionne le directeur de l’Atelier de musique, Frédéric Guay.

Le concert-bénéfice aura lieu le 31 mars prochain à la salle François-Brassard de Jonquière. Alain Desgagné profitera de son passage dans la région pour partager sa passion avec de jeunes musiciens.

D'après le reportage de Jessica Blackburn