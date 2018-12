Le Parlement jeunesse du Québec vu par les anciens

Le 69e Parlement jeunesse du Québec se poursuit à l'Assemblée nationale. C'est une tradition entre Noël et le jour de l'An par laquelle sont passées de nombreuses personnalités politiques au fil du temps. Denis Coderre et Brian Mulroney, notamment, y ont déjà participé, tout comme de nombreux députés actuels.

La première intervention au Salon bleu ne laisse aucun participant indifférent. Le député Pascal Bérubé a participé à l'événement en 1996, tout juste après la victoire du non au deuxième référendum.

« De vivre le parlementarisme, sachant que Jacques Parizeau ne reviendrait pas – il avait démissionné le lendemain du référendum –, c'était assez particulier », se rappelle le député qui avait à peine 20 ans à l'époque.

Pascal Bérubé en 1996 à l'Assemblée nationale Photo : Assemblée nationale

Même son de cloche pour Catherine Fournier, la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, élue dans Marie-Victorin en 2016, à peine 3 ans après son passage au Parlement Jeunesse.

« C'est drôle, je pense que j'étais plus stressée la première fois que je me suis levée au Parlement jeunesse du Québec que la première fois que je me suis levée à l'Assemblée nationale », se souvient la jeune femme de 26 ans.

Des sujets avant-gardistes

Cette année, les jeunes parlementaires débattent sur des projets de loi au sujet de l'intelligence artificielle dans les cours de justice, des mères porteuses et du transport durable.

La libérale Dominique Anglade souligne que les sujets abordés au Parlement jeunesse sont souvent avant-gardistes. Elle a participé à l'événement à la même époque que Pascal Bérubé, soit en 1994, 1995 et 1996.

Dominique Anglade Photo : Radio-Canada

À l'époque, un des projets de loi portait sur la place des technologies en éducation. « Ce sont des questions qui sont encore d'actualité aujourd'hui et qui étaient déjà discutées il y a plus de 20 ans au Parlement jeunesse du Québec », fait valoir celle qui occupait le poste de vice-première ministre dans le gouvernement de Philippe Couillard.

Catherine Fournier a quant à elle été profondément marquée par son expérience, notamment par les débats au sujet de la parité hommes-femmes.

« A priori, j'étais contre le projet de loi sur la parité. Au final, après mes quatre jours [au Parlement jeunesse], j'ai voté pour. Par la suite, ça a beaucoup marqué mon parcours et les causes dans lesquelles je me suis impliquée, alors cela a eu une grande influence sur moi », confie la députée.

Absence de partisanerie

Une particularité du Parlement jeunesse du Québec est que tout se déroule sans partisanerie. Les députés ne sont pas liés à un parti politique et, sans ligne de parti, ils peuvent voter selon leurs convictions.

« On devrait certainement continuer à apprendre du Parlement jeunesse sur la manière dont fonctionne notre propre Assemblée nationale », lance Dominique Anglade.

Pascal Bérubé rappelle de son côté que si la partisanerie est évidente pendant la période de questions, les échanges sont beaucoup plus cordiaux en commission parlementaire.

« Beaucoup du travail qu'on fait à l'Assemblée nationale, qui est méconnu, c'est un travail vraiment de collaboration avec l'ensemble des parlementaires. Ça gagnerait à être connu », estime le député en ajoutant que la majorité des projets de loi sont adoptés à l'unanimité.

Le 69e Parlement jeunesse du Québec se termine le 30 décembre.