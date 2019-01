Beaumont reçoit le statut de « grande ville »

Aujourd'hui, cette communauté toujours en croissance compte près de 20 000 habitants, soit 16 fois plus qu'en 1978. Cette population grandissante est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la municipalité a réclamé un nouveau titre.

Le maire de Beaumont, John Stewart, constate que, grâce à cette nouvelle désignation, la ville aura désormais un poids plus important.

Le maire souhaite aussi qu'un nouveau titre puisse favoriser le développement économique. Il explique qu'à l'heure actuelle, les résidents génèrent 95 % des revenus fiscaux de Beaumont.

Le statut de grande ville donne aussi espoir au président de la Chambre de commerce, Curtis Haley.

« J'ai vraiment hâte de voir de quelle façon nous allons utiliser cette nouvelle crédibilité pour diversifier les entreprises à Beaumont. Il y a actuellement un grand nombre de détaillants, mais du côté industriel, ça serait bien de diversifier nos sources de revenus », dit-il.

Pour beaucoup de résidents de Beaumont, comme Louise White-Gibbs, le titre de « grande ville » n'est pas préoccupant, à condition que l'esprit de petite ville demeure.

J'habite ici depuis 27 ans et j'ai vu la ville changer. Je ne suis pas particulièrement inquiète [du changement de nom], mais il faut qu'on reste une communauté soudée. Et tant mieux si on voit des petites entreprises s'installer ici, mais je préfère ne pas voir plus de magasins à grande surface.

Louise White-Gibbs