Une année chargée pour Eman du groupe Alaclair Ensemble

Q : Selon vous, votre tournée en France, en Suisse et en Belgique est votre événement le plus marquant?

R : « On s’est rendu compte à quel point il y avait quelque chose pour nous là-bas, et voilà. On espère y retourner, mais après c’est quand même prenant physiquement et mentalement [...] les deux premières tournées qu’on a faites là bas ce n’était peut-être pas l’idéal, techniquement on n’était peut-être pas encore rendus-là, mais là ça va bien, le métier rentre. »

Q : Quelle a été votre plus grande difficulté?

R : « Cohabiter ensemble. Six personnes qui ont quand même des têtes fortes, d’habiter et d’être constamment ensemble. Il y a du bon là dedans aussi. Nous on n’a pas de chauffeur, on n’a pas de directeur de tournée, on est juste les six, on loue un véhicule et on s’endure, c’est un défi en soit. »

Q : Comment expliquez-vous le succès de votre nouvel album Le sens des paroles?

R : « Il y a le fait d’en être à un point dans nos vies, c’est comme notre gagne-pain, on se met peut-être plus de pression un peu [...] Alaclair en fait c’est un beau projet d’une gang de chums qui s’entendent bien, mais je pense que ce qui est cool, au-delà de ça, c’est qu’on a tous un genre de plan B. Si ça arrête demain matin, on a toujours fait nos albums comme si ça allait arrêter après cet album-là, donc on ne mise pas tout là dessus non plus. »

Q : Quel est l’impact de votre passage à Tout le monde en parle?

Alaclair Ensemble Photo : Avanti Ciné Vidé / Karine Dufour

R : « J’ai des gens dans ma famille, des gens de l’extérieur qui n’ont jamais écouté notre musique ou jamais rien vu de nous. Et c’est pas mal la seule chose qu'ils vont voir de nous. Donc c’est un peu dans cette optique-là que moi j’y pensais. Je me disais qu’il ne fallait vraiment pas manquer notre coup, et ç’a bien été. »