Une soirée avec Opération Nez Rouge à Winnipeg

Vers 21 h, vendredi soir, les dizaines de bénévoles d'Opération Nez Rouge de la région de Winnipeg sont rassemblés au Collège Red River, prêts à partir. Les instructions sont données, les questions sont posées et le gilet rouge, enfilé.

Des bénévoles d'Opération Nez Rouge font la file pour recevoir leur téléphone et leur gilet rouge. L'organisme reçoit les appels entre 21h et 3h du matin, tous les vendredis et les samedis jusqu'au 29 décembre, ainsi que la nuit du Nouvel An. Photo : Radio-Canada / Marouane Refak

Par équipe de trois, les volontaires se dispersent aux quatre coins de la ville, dans l’attente du premier appel.

Nous suivons Nadia et Thomas Chaput, deux bénévoles depuis près de 10 ans, qui font équipe avec Darryl Buxton. Tous les trois ont des enfants qui font partie du club de natation Manta, auquel les dons des fêtards seront reversés.

Il ne faut que quelques minutes pour qu’une notification sur le téléphone portable de l’équipe nous informe qu’il faut aller chercher quelqu’un dans un hôtel du centre-ville.

Entre deux appels, les bénévoles profitent d'un café. Photo : Radio-Canada

« J’ai son nom, j’ai son numéro de téléphone... Je l’appelle pour lui dire combien longtemps ça va nous prendre pour se rendre là-bas, donc elle peut être prête », explique Nadia Chaput, depuis le siège passager du véhicule de l’équipe.

Opération Nez Rouge, c'est quoi? Il s'agit d'un organisme qui offre à la communauté un service de raccompagnement accessible et confidentiel. Les clients sont libres de faire un don aux bénévoles, lequel profite à des organismes locaux dédiés à la jeunesse ou au sport amateur. À Winnipeg, les dons sont reversés au club de natation Manta.

Il ne leur faudra que dix minutes pour atteindre leur destination, mais, une fois sur place, il n'y a aucun signe de la cliente... Pendant que Thomas Chaput attend dans la voiture, sa femme Nadia et Daryll Buxton arpentent le hall d’entrée de l’hôtel à la recherche de la bonne personne, qu’ils tentent d’appeler, sans succès.

Nadia Chaput et Darryl Buxton cherchent des personnes qui les ont appelés. Photo : Radio-Canada

Heureusement, au bout de quelques minutes, la cliente apparaît, souriante et soulagée de les trouver. Nadia et Darryl embarquent avec elle dans son véhicule, pendant que Thomas les suit avec le sien.

Pendant le trajet, les discussions vont bon train. Il s’avère que Nadia et la cliente ont des connaissances en commun, ce qui alimentera les rires et les discussions tout au long du trajet vers le domicile de la passagère.

Des relations humaines

Cette convivialité et l’aspect relationnel de l’activité sont mentionnés par de nombreux bénévoles comme une réelle motivation.

On rencontre tellement de gens différents, de tous les horizons, jeunes comme vieux, c'est vraiment gai. Thomas Chaput, bénévole

Entre les appels, les bénévoles s’arrêtent parfois pour boire un café ou discutent simplement en roulant. Ce sont alors de véritables amitiés qui naissent de ces nuits passées à assurer la sécurité d’autrui.

« On fait des rencontres incroyables. Déjà, on travaille en équipe, on est trois, alors ça c’est des histoires pendant toute une nuit de notre vie et des rencontres. Puis, après, on va rencontrer des gens qu’on va ramener chez eux et, eux aussi, ils nous racontent ce qu’ils ont vécu et comment on leur rend service et on se sent bien d’avoir fait différence », raconte une autre bénévole, Sylvie Berthelot-Dilk.

Sylvie Berthelot-Dilk a décidé de s’engager comme bénévole quand elle a eu des enfants. « Je me suis dit que perdre quelqu’un parce qu’une personne a consommé de l’alcool et causé un accident, c’est terrible, alors si je peux faire une différence en m’engageant, c’est important », explique-t-elle. Photo : Radio-Canada / Marouane Refak

Comme tout ce qui est humain, l’activité a aussi son lot d’anecdotes et d’imprévus. Cassandra Kokenberg-Gallant fait équipe avec sa meilleure amie. Elle se souvient de rencontres qui les ont fait beaucoup rire.

« Il y a deux ans, c’était avec trois Albertains. Ils faisaient une fête puis tout ça. Mais là, on a conduit beaucoup autour de la ville parce qu’ils voulaient aller là, puis aller au McDo, aller ici, puis là-bas. Puis là ils nous ont donné un gros don alors c’était parfait et c’était juste drôle, leurs histoires », raconte-t-elle le sourire aux lèvres.

Quant à Philip Saurette, il avoue que ça lui est arrivé de ne jamais trouver son client. « Quand on est arrivé là où il disait être, on ne le voyait pas. Donc on a dû entrer dans le bar, demander à la sécurité, aux serveurs et tout. On porte des vestes rouges donc on espère que quelqu’un nous reconnaîtra et parfois cela prend 15 à 20 minutes avant que la personne réalise qu’on est déjà là! », explique-t-il, en mentionnant la surprise des automobilistes lorsqu’ils se rendent compte de la rapidité du service.

Philip Saurette discute avec d'autres bénévoles, peu avant de partir. Photo : Radio-Canada

Cette rapidité les prend parfois au dépourvu et occasionne des changements de programme, les fêtards désirant, finalement, rester plus longtemps là où ils se trouvent. Ces changements sont toujours accueillis avec décontraction par les bénévoles, pour qui le principal objectif demeure que chacun passe une soirée agréable, en toute sécurité.

Faire une différence

La sécurité sur les routes, c’est ce qui pousse également ces bénévoles à s’engager. « Je pense que cela fait une différence, ça les rend les routes plus sécuritaires », affirme Philip Saurette.

La Société d’assurance publique du Manitoba indique qu'à la fin du mois de novembre, on comptait 69 Manitobains tués dans des collisions de véhicules motorisés cette année. La drogue ou l'alcool sont impliqués dans 29 de ces décès.

Le 7 décembre, l'ensemble des bénévoles de Winnipeg a conduit 119 personnes là où elles le désiraient et amassé environ 3000 $.

Ils sont rentrés chez eux au petit matin, épuisés, certes, mais avec le sentiment du devoir accompli.