Développer le goût de la lecture à tout âge

L'espace d'un avant-midi, Rachel Saint-Pierre devient Mme Rachel.

Une fois par semaine depuis deux mois, elle vient faire la lecture à des élèves de l'école des Beaux-Séjours, à Rimouski.

Enseignante à la retraite, c'est l'amour de la lecture et le désir de s'investir dans la communauté qui l'a poussée à devenir bénévole-lectrice pour le programme Lire et Faire lire, fondé par l'auteur Alexandre Jardin.

Un enfant qui a des mots est plus puissant, a plus de moyens de défense, plus de moyens de discuter et d'argumenter. Pour moi, c'est important.

Rachel Saint-Pierre, bénévole-lectrice du programme Lire et faire lire