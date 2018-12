Le bris du F.-A.-Gauthier cause des maux de tête aux compagnies de transport

Depuis deux semaines, le nombre de passagers sur le NM Trans-Saint-Laurent a pratiquement doublé comparativement au nombre d'embarquements au cours de la même période lors des dernières années.

Plusieurs automobilistes arrivent quelques heures avant le départ question de s'assurer d'avoir une place sur le seul traversier qui fait encore le lien entre les rives nord et sud du Saint-Laurent à l'est de Québec.

S’il y avait pas eu la traverse, on aurait été obligé de passer par Québec. Et là, avec la mauvaise température qu'on a, on aurait été obligé de coucher à Québec et ça aurait occasionné des coûts supplémentaires.

Paolo Gionest, passager du NM Trans-Saint-Laurent