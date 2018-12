Un temps des Fêtes marqué par l'insécurité pour les agriculteurs

L'année 2018 a été difficile pour les agriculteurs de l'Est-du-Québec. La sécheresse, l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et les fluctuations des prix des denrées, comme la viande et le lait, ont coûté cher aux producteurs, au point où certains craignent pour leur avenir.

Noël ou pas, le travail n'arrête jamais dans une ferme et les agriculteurs passionnés ne s'en plaignent pas.

Si c'était juste de nos animaux, il n'y a pas un agriculteur qui se plaindrait de se lever tous les matins pour faire sa traite , affirme la propriétaire de la ferme Vie Belle, à Saint-Luc-de-Matane, Sylvie Lacoste.

C'est ce qu'il y a à côté, ce qu'on ne contrôle pas depuis deux ans, qui rend notre métier pénible , ajoute-t-elle.

Ce que les agriculteurs ne contrôlent pas, ce sont entre autres les conditions météorologiques. À elle seule, la sécheresse aura coûté un peu plus de 100 000 $ à Mme Lacoste en 2018.

Ça peut me prendre une dizaine d'années avant de récupérer ça, mais avec la baisse du prix du lait, on n'est pas dans les meilleures années pour rattraper ce qui a manqué , souligne la productrice laitière.

Sylvie Lacoste est propriétaire de la ferme laitière Vie Belle depuis 2005. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

C'est quand même énorme, ça vient drôlement hypothéquer un fonds de roulement. Sylvie Lacoste, propriétaire de la ferme laitière Vie Belle

À quelques kilomètres de là, à Saint-Ulric, Daniel Reichenbach vit aussi durement les conséquences de la sécheresse.

Ça fait deux ans de suite qu'on connaît une sécheresse. L'année passée, on avait un peu de réserves, mais cette année, on a tout épuisé , constate le producteur de bovins.

Des systèmes d'aide financière à revoir

C'est cette insécurité financière qui vient assombrir le temps des Fêtes des agriculteurs, car les compensations financières promises se font toujours attendre.

Sylvie Lacoste affirme avoir soumis un dossier afin de bénéficier du cadre Agri-relance, une initiative gérée de façon commune par Québec et Ottawa pour venir en aide aux producteurs lors de situations exceptionnelles.

Or, l'agricultrice dit n'avoir toujours rien reçu. Elle a donc contacté le gouvernement fédéral, qui lui aurait répondu que c'est à Québec d'approuver le versement des compensations.

Puis on n'a pas de nouvelles. S'ils sont prêts à compenser, pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi le provincial ne dit pas oui? C'est là que j'aimerais avoir des réponses, mais on n'en a pas , déplore-t-elle.

De son côté, Daniel Reichenbach déplore la façon dont sont distribuées les compensations de la Financière agricole du Québec, qui ne sont pas adaptées à la réalité du marché ni aux besoins des agriculteurs.

Daniel Reichenbach peut vacciner 50 veaux en une heure. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

C'est un programme qui existe déjà depuis plus de 30 ans et les aléas des prix ont beaucoup changé. Aujourd'hui, les prix peuvent varier assez rapidement. Si nous on vend la plupart de nos animaux pendant cette période à la baisse et que la Financière se base après sur un prix moyen de l'année, on ne s'y retrouve pas , explique-t-il.

On ne demande pas nécessairement plus d'argent, mais qu'il soit distribué plus équitablement. Daniel Reichenbach, copropriétaire du ranch Danclau à Saint-Ulric

Dans ce contexte, c'est l'avenir même des agriculteurs qui devient incertain.

Sylvie Lacoste a toujours rêvé de voir sa fille suivre ses traces, mais aujourd'hui, alors que ce rêve se réalise et que sa fille Joanie est coactionnaire de l'entreprise familiale, son cœur de mère est déchiré.

En tant que mère, je me pose des questions, à savoir si c'est une bonne chose que ma fille soit ici. Je suis encore passionnée de l'agriculture, mais ce qu'il y a autour est tellement lourd! On souhaite toujours le meilleur pour nos enfants et je voudrais que ce soit le meilleur pour elle aussi , révèle Mme Lacoste.

À l'approche de la nouvelle année, les agriculteurs souhaitent donc de la santé, de la pluie et un peu de sécurité.