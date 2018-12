Centres d'injection supervisée : des intervenants d'Ottawa heureux de ne plus devoir passer par Queen's Park

Ils vont sauver des vies [...] on a besoin de faire quelque chose , a soutenu Louise Beaudoin, infirmière coordonnatrice dans un centre d'injection supervisée d'Ottawa.

Bien qu'elle se réjouisse de la nouvelle directive émise par le gouvernement fédéral, elle demeure sceptique. Ça dépend comment c'est fait , a-t-elle dit.

Il y a du fentanyl dans tout, tout, tout , avertit l'infirmière. Depuis plusieurs mois, elle est aux premières loges de la crise des opioïdes. Certaines personnes consomment à leur insu de l'amphétamine ou du crack contaminé par du fentanyl, ce qui mène à des surdoses, rappelle Mme Beaudoin.

L'année aura été mouvementée pour les centres d'injection supervisée en Ontario. Ils étaient d'abord financés par les libéraux de Kathleen Wynne, mais leur avenir est devenu incertain après l'élection du gouvernement Ford, qui a suspendu l'ouverture de nouveaux points de service.

Cependant, le fédéral s'est mêlé de la partie. Au moins dernier, Santé Canada a simplifié le processus pour ouvrir un centre d'injection supervisé. Dorénavant, les villes et les groupes communautaires n'auront plus besoin du feu vert de la province pour opérer.

Le directeur du programme Oasis au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, Rob Boyd, voit ce changement d'un bon oeil. Il souligne toutefois que les centres auront encore besoin du financement de la province pour continuer à offrir leurs services.

Pour offrir un service raisonnable, donc environ 12 heures par jour, on parle de plus d'un million de dollars par année en frais d'opération, a-t-il dit.

Pour sa part, le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, croit qu'il est important pour les personnes toxicomanes d'avoir accès aux traitements, à des lits et au soutien approprié.

C'est le fédéral qui va porter les culottes ici. Ça crée des points d'accès et c'est la façon dont on sauve des vies. On permet aux gens les plus vulnérables d'avoir accès à certains services , a affirmé pour sa part la députée libérale provinciale d'Ottawa-Vanier, Nathalie Des Rosiers.

Les gouvernements face à la crise

Le gouvernement ontarien n'a pas voulu commenter le dossier de façon spécifique. Il dit toutefois prendre très au sérieux la crise des opioïdes, a indiqué dans un courriel le porte-parole du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, Mark Nesbitt.

Les mesures de réduction des méfaits, comme les sites de consommation supervisée et les sites de prévention des surdoses, font partie intégrante de la stratégie du gouvernement du Canada contre la crise des opioïdes , a quant à lui déclaré un porte-parole de Santé Canada dans une déclaration envoyée à Radio-Canada.

En 2017, près de 4000 Canadiens sont morts de surdoses apparemment liées aux opioïdes.

Avec les informations de Yasmine Mehdi