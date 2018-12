La pénurie d'enseignants persiste en Colombie-Britannique

« Le problème qu’on avait l’an dernier, et qui se poursuit cette année, c’est qu’on n’a pas assez d’enseignants suppléants pour remplacer ceux qui s’absentent », explique Glen Hansman, président de la BCTF.

Déjà, lors de la rentrée en septembre, le syndicat sonnait l’alarme : 250 postes étaient alors toujours affichés dans la province

Selon Glen Hansman, cette pénurie compromet les services aux élèves, notamment ceux destinés aux jeunes qui ont des difficultés d’apprentissage, parce que les employés qui les offrent doivent souvent remplacer des enseignants malades.

L’une des régions les plus touchées est le nord-est, où se trouvent Dawson Creek et Fort St. John, en raison de la proximité avec l’Alberta où les salaires de départ des enseignants sont de 18 000 à 20 000 $ plus élevés, affirme le chef syndical.

Quand il y a autant d’emplois mieux rémunérés en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario, c’est difficile non seulement d’attirer, mais aussi de garder les gens dans la province. Glen Hansman

Souvent, les enseignants suppléants sont des retraités qui acceptent de dépanner, ou encore des travailleurs qui n’ont pas toujours une formation en enseignement, ajoute Glen Hansman.

Mouvement vers les banlieues dans le Grand Vancouver

Dans la région du Lower Mainland, les enseignants se déplacent de plus en plus en périphérie de Vancouver, jusque dans la région de la vallée du Fraser.

Les emplois sont maintenant disponibles plus près de l’endroit où ils ont acheté une maison, donc ils quittent leur emploi en ville. Glen Hansman

Le coût de la vie dans le Grand Vancouver est en partie à blâmer, selon Glen Hansman.

Parmi les solutions qu’il propose pour encourager les étudiants à se tourner vers l'enseignement, il y a l’augmentation des salaires, mais il croit aussi que plusieurs solutions « créatives » sont à la portée du gouvernement.

Par exemple, les dettes d’étude des nouveaux enseignants pourraient être remboursées graduellement par le gouvernement s’ils choisissent de rester en Colombie-Britannique, propose-t-il.

