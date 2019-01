Sel sur les routes : un polluant majeur pour les sources d’eau potable

En 2017, le Bureau de la santé publique de Haldimand-Norfolk a demandé aux résidents de la petite localité de Simcoe atteints d’hypertension artérielle et à ceux qui devaient réduire leur consommation de sel d’éviter de boire l’eau du robinet.

Le niveau de sel de l’eau était alors trop élevé.

Quelque 38 résidents ont dû acheter de l’eau en bouteille pour la durée de l’avertissement.

Selon la commissaire à l’environnement de l’Ontario, Dianne Saxe, cet épisode est directement lié à l’épandage abusif de sel sur les routes de la province.

Lorsque la neige des routes sur lesquelles on étend du sel est soufflée dans la nature avoisinant les voies de circulation, le sel s’écoule dans les plans d’eau, provoquant dans ceux-ci des pics extrêmes de chlorure , peut-on lire dans le dernier rapport de Mme Saxe (Nouvelle fenêtre) .

Une partie du sel s’accumule dans les eaux souterraines, puis se libère dans les ruisseaux sous forme d’eau salée durant l’été.

On pourrait penser que le problème se limite aux municipalités bordant l’autoroute 401, mais la contamination de l’eau de l’Ontario par le sel de route survient à travers toute la province , écrit la commissaire à l’environnement.

Toujours selon elle, l’usage du sel pourrait être réduit.

Les recherches nous ont démontré qu’on peut réduire l’emploi du sel de 25%, sans pour autant diminuer la protection du public , indique Mme Saxe en entrevue.

Même son de cloche du côté de l’organisme Smart About Salt, qui donne des ateliers aux municipalités ou aux entreprises qui veulent diminuer leur utilisation de sel.

Le sel ne fonctionne pas à une température de moins 11 degrés Celsius et en bas. L’eau regèle par-dessus le sel presque automatiquement après son application , explique Paul Johnson, l’instructeur en chef de l’organisation.

La commissaire parle plutôt d’inefficacité du sel à partir de moins 18 degrés Celsius.

En 2009, Environnement et Changement climatique Canada rapportait que l’Ontario avait étendu environ 2,2 millions de tonnes de sel sur ses routes.

La quantité de sel étendue sur les routes de la province risque néanmoins d’augmenter.

Depuis mai 2018, les municipalités ontariennes sont responsables d’entretenir les trottoirs et les pistes cyclables en hiver, selon des modifications faites à la Loi sur les municipalités. Il y a de fortes chances qu’elles utilisent davantage de sel pour entretenir leurs infrastructures.

L’Ontario définit encore le sel comme l’option la moins coûteuse, principalement parce que la province ne mesure que le coût du produit, ne tenant pas compte de l’impact négatif du sel sur les infrastructures, l’environnement, les véhicules et les sources d’eau potable , soutient Mme Saxe.

On doit protéger le public, mais on ne doit pas sacrifier l’environnement [...] On peut trouver des alternatives.

Dianne Saxe, commissaire à l’environnement de l’Ontario