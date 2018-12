Wall Street termine en repli au terme d'une semaine folle

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, interrompant son rebond de mercredi et jeudi après trois semaines de correction et une chute spectaculaire à la veille de Noël, mais la tendance à la volatilité favorise encore les valeurs refuges.

Wall Street a oscillé autour de sa clôture la veille toute la séance, soutenue par les télécoms et la consommation cyclique, mais tirée vers le bas par les valeurs liées à l'énergie.

L'indice Dow Jones a perdu 76,42 points, soit 0,33 %, à 23 062,40 Le S&P-500, plus large, a cédé 3,09 points, soit 0,12 %, à 2485,74. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 5,03 points (+0,08 %) à 6584,52 points.

Sur la semaine, le Dow a gagné 2,75 %, après une lourde chute lundi, suivie d'un rebond record de plus de 1000 points au lendemain de Noël et un redressement spectaculaire en fin de séance jeudi. Le S&P a progressé de 2,86 % et le Nasdaq de 3,97 %.

Les trois indices restent néanmoins en repli d'environ 9 % sur l'ensemble du mois de décembre et sont en passe d'accuser leurs plus fortes pertes annuelles depuis 2008.

Les investisseurs démarreront l'année 2019 avec une liste de sujets d'inquiétude, allant des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine à la hausse des taux d'intérêt, en passant par le ralentissement économique et le blocage partiel du gouvernement américain (shutdown) depuis samedi autour du financement d'un mur à la frontière avec le Mexique.

« Les marchés devraient rester traîtres en entrant dans la nouvelle année », estime Marc Chandler de Bannockburn Securities.

Le sentiment a été alourdi vendredi par un recul inattendu des ventes dans l'immobilier ancien aux États-Unis.

La bourse de New York Photo : La Presse canadienne / Richard Drew/AP

Valeurs

La consommation cyclique (+0,3) a notamment soutenu la cote, alors que les technologiques (-0,25 %) et les valeurs liées à l'énergie (-0,89 %) ont pesé.

Tesla a gagné 5,16 % après avoir nommé deux administrateurs, dont Larry Ellison, cofondateurs d'Oracle et proche d'Elon Musk, pour répondre aux exigences des régulateurs en matière d'indépendance du conseil.

Apple a peu réagi (+0,05 %) à une étude dans laquelle Citi Research abaisse de 29 % sa prévision de production d'iPhones d'Apple au premier trimestre.

Dell est revenu en Bourse vendredi après six ans d'interruption à la suite de la plus importante OPA depuis la crise financière, lancée par son fondateur et PDG Michael Dell.

Le titre a chuté de près de 43 % à 45,41 $.

Les indicateurs du jour

La croissance économique dans la région de Chicago a enregistré un ralentissement moins net que prévu au mois de décembre, selon les résultats de l'enquête mensuelle auprès des directeurs d'achats.

Les ventes dans l'immobilier ancien ont baissé contre toute attente en novembre, dernier signe de faiblesse en date du marché immobilier américain, a annoncé la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

La Bourse de Toronto en hausse pour une deuxième journée L'indice composé S&P/TSX a progressé de 56,79 points, ou moins d'un pour cent, à 14 222 points à la Bourse de Toronto, concluant une semaine des Fêtes écourtée et marquée par une importante volatilité. Le dollar canadien s'est établi à 73,32 ¢ US, en hausse de 0,01 ¢ US par rapport à jeudi. (PC)

La séance en Europe

Les Bourses européennes ont confirmé leur remontée en terminant la dernière séance de la semaine en hausse, stimulées par les bonnes performances de Wall Street lors des séances de mercredi et de jeudi.

À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en hausse de 1,74 % à 4678,74 points. Le Footsie britannique a pris 2,27 % et le Dax allemand 1,71 %. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,67 %, le FTSEurofirst 300 de 1,85 % et le Stoxx 600 de 2,02 %.

Sur la semaine, le CAC a terminé en baisse de 0,33 % et le Stoxx de 0,13 % après une semaine de grande volatilité.