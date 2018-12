En hausse, Wall Street entraîne les bourses européennes dans son sillage

L'indice Dow Jones gagne 123,81 points, soit 0,54 %, à 23 262,63 points.

Le Standard & Poor's 500 progresse de 0,49 % à 2501,11 points, tandis que le NASDAQ Composite avance de 36,41 points (0,55 %) à 6615,90 points.

Un marché volatil

La dernière semaine de 2018 aura vu la Bourse de New York subir de brutales fluctuations et l'indice de volatilité du CBOE, aussi appelé indice de la peur, a atteint un sommet depuis début février avant de se tasser.

L'indice S&P 500 a sombré à son plus bas depuis 20 mois au cours de la semaine avant que les trois indices principaux ne remontent brutalement et n'enregistrent leur plus forte progression depuis près de 10 ans mercredi dernier.

Le S&P a perdu jusqu'à 2,8 % jeudi, mais a pu terminer en hausse de 0,8 % avec une remontée de la cote dans la dernière demi-heure d'échanges.

Les trois indices sont bien partis pour terminer la semaine sur des gains de plus de 3 % chacun, rompant avec trois semaines consécutives dans le rouge.

Mais ils restent en recul de plus de 9 % sur le mois de décembre et risquent d'accuser leur plus forte perte annuelle en pourcentage depuis 2008.

Les investisseurs vont aborder 2019 en abordant plusieurs sujets de préoccupation, que ce soit les tensions commerciales sino-américaines, la hausse des taux d'intérêt, le ralentissement économique mondial ou encore la paralysie de l’administration fédérale américaine, qui en est à son sixième jour.

En Europe aussi

Les bourses européennes ont repris de la vigueur vendredi dans le sillage de Wall Street et de la hausse des cours du pétrole, au lendemain d'un décrochage entre les deux réveillons.

Le marché, qui reste toujours empreint de volatilité, « a couru après les indices américains », a signalé à l'AFP Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

Mais, pour cette fin d'année, « les incertitudes et les interrogations sont toujours bel et bien présentes », ont noté pour leur part les analystes de Mirabaud Securities Genève.

L'Eurostoxx 50 a gagné 1,67 %. À Paris, le CAC 40 a terminé en nette hausse de 1,74 %. Les valeurs pétrolières ont profité du dynamisme des cours du brut : Total a progressé de 1,62 % et TechnipFMC de 3,25 %. Le secteur automobile a regagné du terrain, avec Valeo en hausse de 2,85 %, Peugeot de 0,91 % ou Michelin de 1,68 %.

À Francfort, le Dax a gagné 1,71 %. Wirecard, spécialiste des paiements électroniques, a fini en tête de l'indice (+4,32 %). Deutsche Bank a pris 3,21 %, mais le titre a perdu 56,11 % au cours de l'année.

À Londres, l'indice FTSE-100 a rebondi de 2,27 %. Là encore, le secteur pétrolier a été en vedette : BP a pris 3,47 % et Royal Dutch Shell 2,62 %. Le secteur minier a également été recherché, BHP gagnant 1,59 % et Rio Tinto 1,36 %.

Ailleurs en Europe, la Bourse de Milan a terminé en hausse de 1,44 %, celle de Madrid de 1,40 %, l'indice PSI 20 de Lisbonne de 1,06 %, la Bourse suisse de 2,85 %, celle d'Amsterdam de 1,71 % et enfin Bruxelles de 1,39 %.