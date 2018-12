Sortez vos plus beaux habits pour la soirée Africa Fiesta

René Wamkeue, un des organisateurs de l'Africa Fiesta, rappelle avoir voulu créer cet événement afin de garder les immigrants africains dans la région.

C'est une fête pour donner un peu la couleur africaine dans la région. À l'époque, j'avais constaté que plusieurs jeunes Africains qui venaient des grandes villes délaissaient la région pour les Fêtes. J'ai eu l'idée de faire ça pour qu'ils n'aillent plus ailleurs. Ça fait cinq ans que ça dure et ils ne quittent plus , confie fièrement M. Wamkeue.

Cette soirée est aussi une manière de présenter la culture africaine aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue.

C'est pour moi une fenêtre pour monter aux gens qui sont ici ce qu'est l'Afrique autour d'une fête ou pendant Noël, ce qui est bien différent de ce que l'on peut voir à la télévision , dit-il.

Une ambiance tout africaine

Les couleurs de l'Afrique se démarqueront dans le décor enneigé de la Capitale du cuivre. Pour souligner les cinq ans de l'événement, un code vestimentaire est suggéré. Les organisateurs suggèrent fortement aux invités de porter des vêtements africains colorés. La plus belle tenue sera récompensée par un prix.

Pour rendre la fête particulière, nous avons choisi de garder notre identité, cette identité des fêtes africaines. René Wamkeue

Il voit également cette soirée comme une immersion dans la tradition et l'esprit de l'Afrique.

Il y a une très forte relation de communication durant les Fêtes. Ce sont des moments de réjouissance, des moments de bilan, et comme cette fête dure, on prend le temps de se parler, de manger ensemble, de dire des choses ensemble. Ce sont de grands moments de solidarité.

L'Agora des arts recevra les participants à compter de 20 h, le 31 décembre.