Brian Gallant démissionnera plus tôt que prévu

M. Gallant avait indiqué à la mi-novembre qu’il resterait chef de l’opposition jusqu’à ce qu’un successeur soit élu.

Il estime toutefois que le gouvernement progressiste-conservateur minoritaire de Blaine Higgs risque de tomber sur son prochain budget, et qu’il est important que le Parti libéral ait un nouveau chef rapidement pour les prochaines élections.

Je vais [...] démissionner à titre de chef du Parti libéral. Ma démission prendra effet dès la prochaine réunion du caucus libéral. Le caucus sera alors en mesure de choisir un ou une chef par intérim. J'espère qu’ainsi, le Parti libéral reconnaîtra qu'il doit choisir un nouveau ou une nouvelle chef, et ce, dans un délai raisonnable pour le parti, étant donné que je ne me représenterai pas aux élections et que nous sommes dans une situation de gouvernement minoritaire , a déclaré Brian Gallant.

La date de la prochaine réunion du caucus libéral n'est pas encore déterminée, mais M. Gallant s'attend à ce qu'elle ait lieu en février.

Il reste entre-temps député de sa circonscription de Baie-de-Shediac—Dieppe, et il compte appuyer son parti pour la suite des choses.

Je n'ai aucun plan de me présenter dans un autre niveau de gouvernement. En effet, je pense que me retirer un peu et prendre un peu de temps pour se reposer va faire du bien. Je vais faire tout ce que je peux quand même pour le Parti libéral, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, pour assurer qu'ils sont réélus au niveau fédéral et qu'on puisse former un gouvernement majoritaire comme parti politique aux prochaines élections provinciales , explique Brian Gallant.

Le parcours politique de Brian Gallant en quelques dates

Brian Gallant devient chef du Parti libéral en octobre 2012. Il est élu député dans l'ancienne circonscription de Shawn Graham en avril 2013.

Le 22 septembre 2014, le Parti libéral remporte les élections générales du Nouveau-Brunswick et Brian Gallant devient premier ministre.

Quatre ans plus tard, lors des élections du 24 septembre 2018, Brian Gallant échoue à obtenir un second mandat, obtenant 21 sièges contre 22 pour les progressistes-conservateurs. Il obtient toutefois une pluralité des voix avec près de 38 % du vote populaire.

Après s'être accroché au pouvoir pendant un mois, Brian Gallant perd la confiance de l'Assemblée législative, démissionne à titre de premier ministre et devient chef de l'opposition officielle.