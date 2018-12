Nathan Oystrick n’est plus l’entraîneur-chef Broncos de Humboldt

Presque six mois après son entrée en fonction, Nathan Oystrick quitte les Broncos de Humboldt en se disant « fier » du travail accompli.

Sur Twitter, l'entraîneur-chef écrit : « En dépit, du stress extrême et de la pression constante qu’implique le travail dans cette organisation, j’ai donné le meilleur de moi-même et je suis fier de sa performance et de la mienne cette saison ».

Le Reginois de 35 ans avait pris la tête des Broncos de Humboldt en remplacement de Darcy Haugan, mort avec 15 autres membres de l’équipe dans un accident de la route le 6 avril en Saskatchewan.

Nathan Oystrick indique qu'une annonce officielle suivra.