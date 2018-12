Un trappeur du Manitoba capture involontairement un cougar

Un trappeur de Swan River au Manitoba a attrapé, sans en avoir l'intention, un cougar de deux mètres et de 60 kilos, mercredi dernier.

Depuis qu’il est tout petit, Herb Leslie entend parler d'histoires de cougars, mais il dit ne jamais avoir observé l’animal en personne, jusqu’à cette semaine.

Mercredi, il a découvert un cougar pris au piège dans une trappe destinée à attraper un loup.

« Mon père et moi trappons ici depuis des années et nous n’avons jamais vu de traces [de cougar]. J’ai toujours pensé qu’il pourrait y en avoir un et voici la preuve », raconte le trappeur de 66 ans.

Herb Leslie a fait la découverte sur un sentier le long de la route 10 près du mont Porcupine, à environ cinq kilomètres à l'ouest de la communauté de Novra.

Un porte-parole de Conservation Manitoba affirme qu'il est rare d’attraper un cougar dans la province.

Herb Leslie a ramené le cougar chez lui pour le mesurer et le peser. Photo : Freda Leslie

La dernière fois qu'un trappeur a piégé un cougar, c'était en décembre 2015 dans la région de Duck Mountain, à environ 55 kilomètres au sud de Swan River. Le cougar de Herb Leslie n'est que la septième bête capturée depuis 2004.

Le trappeur remettra l'animal aux agents de Conservation Manitoba vendredi. Il espère cependant qu’il sera ensuite remis au musée historique de Swan Valley, une fois que les agents de conservation de la faune auront terminé leur travail avec l'animal.