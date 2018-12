Underground Fest : de la musique émergente pour le temps des Fêtes

Plusieurs groupes se produiront pendant l’événement, dont l’ancienne formation Sally + Every1, Live Ground, Louder Than Your Mom, Neuractomy, Gravel Freeman et Masa & The Troubadours, qui regroupe des membres de Live Ground et de Masahiro Shigeoka.

Le Underground Fest est un festival indépendant et autofinancé par ses organisateurs. L’événement, qui a lieu chaque année pendant la période des Fêtes, vise à faire connaître les artistes émergents de la région et d’ailleurs au Québec.

Les billets sont disponibles en ligne pour 8 $ et à la porte pour 10 $.