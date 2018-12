Fermeture de la 117 : un détour de 2 heures pour Autobus Maheux

La route entre Montréal et Rouyn-Noranda sera plus longue aujourd'hui pour près de 200 passagers d'Autobus Maheux. La route 117 est fermée à Lac-des-Écorces depuis tôt ce matin en raison de la sortie de route d'un camion transportant des explosifs.

La direction d'Autobus Maheux a analysé tous les scénarios, incluant des détours par de petits chemins de campagne, mais elle a dû se résoudre à établir un détour jusqu'à Gatineau, en passant par l'autoroute 50.

Au total, le directeur de la division autocar, François Barrette, s'attend à un détour d'environ deux heures, en raison du verglas et de la fermeture de la 117.

La plus grosse journée de l'année, normalement, c'est le 23 et la deuxième plus grosse, c'est aujourd'hui. François Barrette

Ça n'adonne pas très bien, admet-il. On va être occupé aujourd'hui, on va avoir beaucoup de coordination à faire, parce que nous avons des gens qui vont aller partout dans la région.

Plusieurs passagers entre St-Jérôme et Mont-Laurier ne pourront pas non plus être desservis en raison du détour mis en place.

M. Barrette s'attend à ce que les autobus de 13 h et de 16 h reprennent des routes normales, puisque le ministère des Transports devrait être en mesure de rouvrir la route entre 16 h et 18 h, selon les informations disponibles jusqu'ici.