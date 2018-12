L’ombre de Sherlock Holmes continue d’exister à la Bibliothèque de référence de Toronto

Des dizaines de milliers de livres et de souvenirs sur le détective Sherlock Holmes, cachés derrière des portes en verre au dernier étage de la Bibliothèque de référence de Toronto, sont à la disposition du public.

C’est dans une salle lumineuse, soigneusement décorée d’une cheminée, que se trouvent les trésors de l’un des plus emblématiques détectives de tous les temps.

On y retrouve sa pipe, son manteau, des dizaines de milliers de livres et des objets de collection.

Sherlock Holmes, un personnage créé par Sir Arthur Conan Doyle, est apparu pour la première fois dans le roman Une étude en rouge, publié en 1887.

Arthur Conan Doyle Photo : Getty Images / Herbert Barraud/GI

À travers une enquête, le lecteur découvre dans cette première histoire le détective et son célèbre compagnon, le docteur Watson.

Plusieurs éléments de la Bibliothèque de référence de Toronto rappellent l’univers de Sherlock : à commencer par la salle victorienne où les visiteurs peuvent suivre de nouveau le récit se déroulant au 221B Baker St, à Londres, en Angleterre.

Les reliques de cette pièce forment l’une des plus grandes collections au monde.

Ce lieu mystérieux et fantastique n’est pas encore connu du grand public, même si les véritables admirateurs du détective connaissent parfaitement la collection.

Nous recevons beaucoup de visiteurs lorsqu'ils visitent la ville et ont entendu dire que c'était un endroit où ils devraient aller faire un tour , raconte Jessie Amaolo, spécialiste des services à la collection Arthur Conan Doyle.

Jessie Amaolo est responsable de la collection Arthur Conan Doyle de la Bibliothèque de référence de Toronto Photo : CBC/Martin Trainor

C’est en 1969 que la Bibliothèque publique de Toronto achète pour la première fois des livres retraçant les aventures du célèbre enquêteur.

Près de 500 romans ont été acquis de la collection privée d’Arthur Vincent Baillie, très attaché à l’œuvre de Sir Arthur Conan Doyle.

M. Baillie a cependant conservé 200 livres sur Sherlock Holmes.

Depuis, la bibliothèque a continué d’acheter d’autres objets, telle que des traductions d’œuvres de Doyle ou des photos de famille.

Elle a aussi en sa possession le célèbre chapeau d’Holmes, son deerstalker , et une première édition du Chien des Baskerville.

Le livre The Hound of the Baskervilles fait partie de la collection. Photo : CBC/Martin Trainor

Sur les traces de Sherlock

À Toronto, Sherlock Holmes a toujours des accros invétérés.

Ils rejoignent en général le club appelé The Bootmakers, qui existe depuis l’acquisition de cette collection devenue publique grâce à la bibliothèque de la Ville.

Ils sont 200 membres à venir de partout dans le monde. Ils publient régulièrement des revues et rédigent des critiques sur les différentes œuvres originales.

Ils se réunissent neuf fois par an , explique le président Mike Ranieri, qui effectue souvent des recherches à la bibliothèque de référence pour l'occasion.

Mike Ranieri effectue beaucoup de recherche à la Bibliothèque de référence de Toronto. Photo : CBC/Martin Trainor

Lors de ces rencontres, les membres échangent autour d’un récit de Sherlock Holmes.

Ils répondent aussi à un questionnaire et le gagnant se voit attribuer un prix.

Nous avons en fait quelqu'un qui crée une chanson sur l'histoire , raconte M. Ranieri.

Il existe également un groupe issu de The Bootmakers, les Amis de Arthur Conan Doyle, qui se concentre sur la collecte de fonds et de dons pour la collection de la bibliothèque.

Les histoires de Sherlock remixées à la sauce internationale

Les histoires de Sherlock ont été transformées en mangas au Japon et en divers films et séries à Hollywood et en Grande-Bretagne.

Benedict Cumberbatch dans le rôle de Sherlock Holmes dans la série Sherlock, crée par Mark Gatiss et Steven Moffat Photo : BBC One

Il y a même Sherlock Erotica.

M. Ranieri dit que la raison pour laquelle Sherlock est toujours aussi populaire n’est pas un mystère.

Sherlock inspire pour sa logique, son intelligence, mais aussi parce qu'il est très observateur. , a-t-il déclaré.

Il a de l'intégrité, quelque chose qui nous manque probablement aujourd'hui , ajoute-t-il en riant.

Peggy Perdue, qui supervise les collections spéciales à la bibliothèque, est également une admiratrice de Sherlock Holmes.