Traverse Québec-Lévis : un navire en panne depuis le 24 décembre

Les départs sont donc aux heures depuis le début de la période des Fêtes puisque seul le NM Lomer-Gouin est toujours en service.

Selon la Société des traversiers du Québec (STQ), la panne est d'origine électronique.

Le problème étant intermittant, il a fallu plusieurs heures de travail aux mécaniciens pour en trouver la source.

« On a trouvé dans les dernières heures quelle était la problématique », a fait savoir Julie Drolet, porte-parole de la STQ, vendredi.

Depuis le début de la panne, la STQ n'était plus autorisée à utiliser le NM Alphonse-Desjardins, et ce tant et aussi longtemps que la cause du bris n'était pas identifiée.

Maintenant que c'est fait, on espère remettre le navire en service au cours de la journée, même si les réparations ne sont pas encore effectuées.

Selon Julie Drolet, les travaux doivent être réalisés au cours de la nuit prochaine.