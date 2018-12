Une vie dédiée à la sauvegarde de la langue dakota

Doris Pratt, maintenant âgé de 83 ans, a voué sa vie à la préservation de cette langue. En 1982, elle a écrit un dictionnaire pour traduire les mots de l'anglais à la langue dakota afin d'en permettre la transmission.

Son but est d’adapter le dialecte aux réalités régionales du Canada et du Manitoba.

« J’étais tellement fière de ça, raconte-t-elle. Pour moi, c’était un beau livre, même si en réalité c’était plutôt un petit livre assez laid! »

Encore aujourd’hui, presque tous les jours, elle reçoit un appel afin qu’elle traduise un mot.

« Je vais alors vérifier s’il y a un mot et s’il n’existe pas encore, ça veut dire que je dois en créer un », explique-t-elle.

Pendant plusieurs années, elle a traduit les documents de la Commission de vérité et réconciliation de l’anglais au dakota pour le gouvernement fédéral.

C’est en 1972, alors qu’elle cherchait des ressources en langue dakota spécifiques aux besoins du Canada, que son travail a véritablement commencé.

« J’avais l’impression que rien n’était fait au Canada pour préserver la langue dakota », se souvient-elle.

L'héritage du pensionnat

Elle était élève au pensionnat autochtone d’Elkhorn, au Manitoba, quand elle a traduit la langue pour la première fois.

Exposée à l’anglais à un jeune âge, elle communiquait dans les deux langues aisément. À six ans, elle se fait interprète pour sa professeure qui souhaite communiquer avec les élèves qui ne parlent pas anglais.

« Elle dépendait de moi pour traduire en dakota ce qu’elle voulait dire aux enfants », se souvient-elle.

Les élèves étaient punis s’ils parlaient leur langue maternelle au pensionnat, raconte Doris Pratt, mais dans son cas, elle a également été mal vue par ses camarades parce qu'elle aidait les enseignants.

L'intérieur du dictionnaire écrit par Doris Pratt en 1982. Photo : Radio-Canada

Des années plus tard, elle obtient un diplôme en enseignement, une maîtrise en éducation et continue de préserver sa langue.

Ses études universitaires ont grandement encouragé Mme Pratt à continuer de préserver la langue dakota.

Doris Pratt a étudié à l'Université de l'Arizona, à l'American Indian Language Development Institute.

« J'ai adoré ça, dit-elle à propos de son séjour. Il faisait chaud, mais ça m’était égal. »

Continuer la mission

L’un de ses plus grands rêves serait qu'une institution comme celle de l'Arizona voit le jour au Canada, raconte celle qui a commencé en traduisant du matériel éducatif pour l’école de sa Première Nation.

« C’est un peu grâce à moi si on est ici aujourd’hui, j’imagine. J’ai toujours voulu faire évoluer notre langue », affirme-t-elle.

Alors que les pensionnats autochtones ont contribué à la disparition des langues autochtones, il est encore temps de sauver celles qui sont toujours parlées, affirme Doris Pratt.

À 83 ans, sa vue n'est plus ce qu'elle était et elle ne peut plus traduire des documents juridiques longs et complexes comme elle le faisait auparavant. Il est maintenant temps que d'autres prennent le relais, affirme-t-elle.

Elle souhaite que les peuples autochtones soient actifs dans la préservation de leurs langues : « Réappropriez-vous votre langue », lance-t-elle.

Avec des informations de Riley Laychuk