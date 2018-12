Les Britanno-Colombiens sont plus de 5 millions

La population canadienne était d’environ 37,2 millions d’habitants le 1er octobre, en hausse de 184 000 personnes depuis le 1er juillet. Selon Statistique Canada, cela constitue la plus forte croissance en un trimestre depuis les débuts du système actuel de calcul de la population, en 1971.

La migration internationale est la cause principale de cette augmentation, comme elle l’est dans toutes les provinces qui ont vu une hausse de leur population.

Tant l’immigration que l’arrivée de résidents non permanents, titulaires d’un permis de travail ou d’étude, y contribuent fortement.

L’agence fédérale estime qu’au 1er octobre, la Colombie-Britannique comptait environ 5,02 millions de personnes.

« Je ne trouve pas ça étonnant du tout », affirme Alex Khadempour, consultant en immigration pour CICS Immigration Consulting.

Il croit que l'augmentation de la population s'explique en partie par l'arrivée d’un grand nombre d’étudiants internationaux, qui viendraient d’autres provinces après l’obtention de leur diplôme.

En comparaison avec les autres provinces, l’économie britanno-colombienne se porte bien. Il y a plus d’emplois et le programme provincial pour l’obtention de la résidence permanente est un peu plus simple que celui des autres provinces.

Alex Khadempour, consultant en immigration