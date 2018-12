L’usine Dubuc reprendra la production d’ici quelques semaines

La signature d'un nouveau contrat de travail entre Rio Tinto et la quinzaine d'employés de l'usine Petits Lingots Saguenay (PLS) laisse entrevoir la relance de l'usine Dubuc, de l'arrondissement de Chicoutimi, d'ici quelques semaines.

Les usines PLSPetits Lingots Saguenay et Dubuc, qui fabriquaient des produits différents dans les mêmes installations, vont maintenant fonctionner avec une seule équipe de travail d’une trentaine de personnes.

La responsable des relations médias chez Rio Tinto, Véronick Lalancette, explique que les employés de PLSPetits Lingots Saguenay auront la responsabilité de redémarrer les activités de l'usine Dubuc.

L’entente prévoit un nouveau mode opératoire qui va permettre d’accroître la flexibilité de production et la compétitivité des usines Petits Lingots Saguenay et Dubuc qui opèrent sur le même site. Ces sites-là seront maintenant regroupés pour demeurer concurrentiels dans l’industrie de l’aluminium. Véronick Lalancette, relations médias chez Rio Tinto

L’usine Dubuc recommencera à produire du Boralcan, destiné principalement à des systèmes d’entreposage de produits nucléaires et du Duralcan, destiné aux freins de train et aux panneaux architecturaux. De son côté, l’usine Petits Lingots Saguenay se concentre sur les alliages destinés aux transports et au secteur de l’automobile.

Nouveaux produits

Rio Tinto ajoute que le site PLS-Dubuc permettra de développer de nouveaux produits d’aluminium issus du Centre de recherche et de développement Arvida. L'usine Dubuc avait été fermée en octobre en raison d'un carnet de commandes dégarni.