La Ville d'Ottawa veut diminuer ses GES provenant des ordures ménagères

Les ordures dégagent des GES lors de leur décomposition, environ moitié méthane et moitié dioxyde de carbone, explique Marilyn Journeaux, directrice des déchets solides à la Ville d'Ottawa.

La Ville a foré plus de 100 puits dans les déchets pour aspirer ces GES et les convertir en électricité ou les brûler, poursuit-elle.

La Ville dépense un demi-million de dollars chaque année pour forer plus de puits et d'autres infrastructures au fur et à mesure que le niveau de déchets augmente.

Cinq générateurs transforment ces GES en énergie pour pouvoir être revendus dans le réseau électrique en 2007. La Ville en a ajouté un sixième il y a quelques années.

Elle produit suffisamment d'énergie pour alimenter 6000 maisons.

Nous préférons évidemment produire de l'électricité avec les GES. [...] Il est préférable de brûler les GES en excès que de les laisser se dissiper dans l'atmosphère , ajoute Mme Journeaux.

À lire aussi : La fermeture de centrales au charbon a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre à Ottawa

Rapport d'émissions

Selon un récent rapport mesurant les progrès de la Ville pour atteindre ses objectifs de lutte contre le changement climatique, l'ajout du sixième générateur et la modernisation du système de collecte sont la raison principale de la réduction de 25 % des émissions de GES.

Cette réduction s'explique aussi par la production d'électricité produite par des sources plus propres, à la suite de la fermeture des centrales au charbon de la province au début de la décennie.

Mais la Ville continue de brûler des GES ce qui déplaît à Kevin Wylie, directeur général des services des travaux publics et des services environnementaux à la Ville d'Ottawa qui juge qu'un septième générateur était justifié étant donné la quantité de GES.